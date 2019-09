Leoncino d’oro, gli studenti premiano “Il sindaco del Rione Sanità”

ROMA – Mario Martone con “Il sindaco del Rione Sanita” conquista i giovani giurati del Leoncino d’Oro e vince la 31esima edizione del prestigioso premio – collaterale alla Mostra del Cinema di Venezia, istituito da Agiscuola – di cui è a capo Luciana Della Fornace, grande sostenitrice delle nuove generazioni – con l’obiettivo di avvicinare i giovani al cinema eal teatro come momenti di formazione – con la seguente motivazione: “Un’opera di stampo teatrale, valorizzata da unaregia che richiama un’atmosfera da palcoscenico e al contempo che riesce ad innovare un genere in ascesa in modo non convenzionale. Per aver saputo rappresentare, con eleganza e brutalità, una realtà in cui la violenza è una prerogativa dell’ignoranza. Per aver portato in scena la figura di un protagonista la cui morale sfugge a qualsiasi stereotipo del genere”.

A ritirare il premio, il regista e il protagonista del film emozionati per questo traguardo: “Mi dà molta gioia ricevere un premio dai giovani, come sono i giurati del Leoncino d’Oro, per un film che nasce dal testo scritto nel 1960 da Eduardo De Filippo: che vertigini del tempo, dell’arte e del pensiero! Bellissimo ritrovarsi con Eduardo De Filippo da un lato e Francesco Di Leva dall’altro”, ha dichiarato Martone.