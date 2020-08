VIDEO | Aereo con 191 passeggeri finisce fuori pista in India, morto il pilota e decine di feriti

ROMA – E’ finito fuori pista e si e’ spezzato a meta’ l’aereo della Air India Express partito da Dubai con 191 persone a bordo. Ne danno notizia fonti di stampa indiane, secondo cui l’incidente e’ avvenuto nell’aeroporto della citta’ costiera di Kozhikode (in Italia nota come Calicut), nello stato sud-occidentale del Kerala. Il volo Ix 1344 si e’ schiantato al suolo intorno alle 19.41 ora locale. Al momento non si registrerebbero esplosioni o incendi, ma solo i danni alla fusoliera. Delle 191 persone a bordo, si contano i due piloti e i cinque membri del personale. I bambini sarebbero dieci. Le autorita’ hanno immediatamente inviato i soccorritori sul posto. Secondo le fonti locali, il pilota avrebbe perso la vita mentre il co-pilota sarebbe in condizioni critiche. Resta incerto il bilancio dei feriti, che sarebbero decine. (Video via Twitter)