Juventus, è ufficiale: Giuntoli nuovo direttore sportivo

Foto: Juvetus.com

ROMA – Cristiano Giuntoli è ufficialmente il nuovo direttore sportivo della Juventus. Lo ha annunciato il club bianconero con una nota. “Cinquantun anni, nato il 12 febbraio 1972 a Firenze, Cristiano Giuntoli ha alle spalle una carriera di Direttore Sportivo che parte con lo Spezia- si legge- con cui conquista una promozione in Serie B e continua con il Carpi, con cui centra quattro promozioni in cinque stagioni. Arriva nel 2015 al Napoli con cui vince il campionato 2022/2023. Ora Giuntoli è con noi. In bocca al lupo Cristiano e benvenuto alla Juventus”.



Con un successivo comunicato il club ha annunciato anche ruolo e durata del contratto e la composizione dell’organigramma bianconero. Nella nota si legge di un “accordo con Cristiano Giuntoli per il conferimento allo stesso dell’incarico di Football Director fino alla conclusione della stagione sportiva 2027/2028, a riporto di Maurizio Scanavino, Chief Executive Officer. Giovanni Manna assume il ruolo di Head of 1st Team a riporto del nuovo Football Director”.



Juventus comunica, inoltre “che – nel contesto del processo di riorganizzazione già avviato nei mesi scorsi – Francesco Calvo, già Chief Football Officer della Società, assume il ruolo di Managing Director Revenue & Football Development, a riporto del Chief Executive Officer. Federico Cherubini assume il ruolo di Football – Chief of Staff, a riporto del Chief Executive Officer. Sulla base delle informazioni disponibili, Cristiano Giuntoli non risulta titolare di azioni ordinarie Juventus alla data odierna”.