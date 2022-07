VIDEO | Nuova rotatoria nell’area industriale di Frosinone, De Angelis: “Attrarrà investimenti”

FROSINONE – È stata inaugurata la nuova rotatoria su via Armando Vona, nella zona industriale tra Ferentino e Frosinone, all’incrocio con la strada Asi4. Un intervento fondamentale per favorire la mobilità stradale nella più importante area industriale del Lazio.

L’intervento, frutto di un accordo tra Regione Lazio, Astral e Consorzio Industriale del Lazio, ha avuto un costo di 800mila euro su un totale di 16 milioni finanziati dalla Regione che serviranno per 13 interventi in totale: altre rotatorie, a partire da quella all’incrocio con la strada Asi7, il prossimo intervento nella zona di Ceccano, ma anche nuova illuminazione, videosorveglianza, aree verdi e nuovi totem. La rotatoria aperta al pubblico oggi è stata realizzata in 4 mesi.

L’inaugurazione è avvenuta alla presenza, tra gli altri, del presidente del Consorzio Industriale del Lazio, Francesco De Angelis, del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e dei vertici di Astral oltre che del consigliere comunale Mauro Bruschini, che viene proprio dal territorio di Frosinone.

“Questa nuova rotatoria- ha spiegato De Angelis- è particolarmente importante per favorire non solo l’attrazione di investimenti in questa area ma soprattutto per rendere forte e competitivo il tessuto economico e produttivo della provincia di Frosinone. Rendiamo tutto più agevole e tutto più sicuro per le imprese del territorio, che sono quelle legate al settore chimico-farmaceutico, all’automotive e alla manifattura industriale con Leonardo (che qui produce gli elicotteri Agusta-Westalandn ndr). Un settore produttivo di eccellenza. Seguiranno interventi ancora più importanti con il titolo ‘La fabbrica del bello’. Punteremo tutto sulla bellezza delle aree industriali con pubblica illuminazione, videosorveglianza, verde e totem. Così cambieremo il volto dell’agglomerato industriale di questa zona industriale”.

Per il presidente Zingaretti “quello di oggi è un intervento importante non solo per il Lazio ma per l’Italia intera. Qui, infatti, si produce il 75% dell’export del Lazio nel mondo. Non era scontato si potesse arrivare in tempi così brevi alla concretizzazione di questa opera che è l’inizio di un grande progetto che punterà al bello per una grande area industriale.

Dopo il Covid era importante dare questo segnale: ora è il tempo della rinascita, che non si fa con prediche ma fatti concreti. Nel caso specifico con rotonde, strade e la riqualificazione di questa area industriale. Voglio ricordare che se l’export del Lazio è cresciuto in questi anni è stato quasi solo esclusivamente perché qui si è investito”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it