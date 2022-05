Toti sulle mascherine: “Scelte bizzarre, sarebbe bastato il buon senso”

ROMA – “Trovo bizzarra la scelta di lasciare la mascherina obbligatoria solo in ambienti di lavoro privati e consigliata in quelli pubblici. Oppure obbligatoria in ospedali e Rsa ma non nelle farmacie. Sarebbe bastato usare il buonsenso: tenerla obbligatoria in tutti i luoghi della sanità e sui mezzi di trasporto e raccomandarne l’uso appropriato in tutti gli altri posti. Gli italiani meritano la fiducia delle istituzioni”, così il governatore della Liguria, Giovanni Toti durante il suo podcast, il PunToti.

