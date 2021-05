Milano, al via gli open day online della Statale e della Cattolica

MILANO – Una settimana di ‘open day’ per le future matricole delle università degli studi di Milano e della Cattolica. Dal 10 al 15 maggio, in modalità online sul sito del Cosp di Unimi e sui social di UniCatt, i due atenei presenteranno la loro offerta formativa e le novità che bollono in pentola in vista del nuovo anno accademico. E per chi valuta la Cattolica, l’ateneo di largo Gemelli promette anche l’allestimento di un infopoint in presenza dal 7 giugno: l’aula Pio XII della sede centrale di Milano, infatti, accoglierà le future matricole in cerca di ulteriori informazioni.

Altra novità per UniCatt – che riparte con 51 corsi di laurea triennali e a ciclo unico nelle 12 facoltà dei cinque campus: Milano, Brescia, Piacenza, Cremona, Roma – il sito ufficiale interamente in lingua inglese per studenti internazionali, oltre ai già attivati 20 programmi di studio in lingua inglese (tra corsi di laurea triennale e magistrale e curricula) e 28 double degree.



Novità in casa Unimi, invece – che si presenta con 142 corsi di studio di cui 69 triennali, 9 magistrali a ciclo unico e 64 magistrali – è il corso di laurea triennale in Intelligenza Artificiale, interdisciplinare e internazionale nato grazie alla collaborazione con le università di Pavia e di Milano-Bicocca. Il corso, totalmente in inglese, formerà professionisti del mondo 4.0 attraverso quattro percorsi di applicazione dell’Intelligenza Artificiale rispettivamente all’analisi dati, ai processi manifatturieri intelligenti, ai sistemi di interazione uomo-ambiente e ai modelli matematici.

In continuità con l’anno accademico che volge al termine, da Unimi fanno sapere che resterà in vigore il sistema di tassazione inaugurato nel 2020-2021 con una no tax area fissata a 20mila euro di Isee, una riduzione della tassazione per Isee inferiore a 75mila euro (con risparmio medio di 450 euro sulla seconda rata), lo sconto per merito per tutti gli studenti indipendentemente dal reddito e l’accorpamento dell’area di tassazione di Medicina e Chirurgia (storicamente la più alta in assoluto) a quelle degli altri corsi di area scientifica.

Infine, l’ateneo di via Festa del Perdono continuerà a prevedere una modalità mista e flessibile di didattica, l’adozione degli strumenti digitali e didattici più idonei a favorire partecipazione e coinvolgimento degli studenti ma anche – nel rispetto delle indicazioni che arriveranno dalle autorità sanitarie – l’organizzazione di iniziative e attività pratiche in presenza.