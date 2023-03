Oroscopo del 7 Marzo

07/03/23: LUNA PIENA IN VERGINE: LA STELLA DANZANTE

Luna Piena si manifesta martedi 7 marzo alle ore 12.42 a 16° e 40 del Segno della Vergine.

L’Archetipo della Vergine evoca: capacità di cura, quotidianità, laboriosità, operosità.

La Luna Piena rappresenta fase di culmine, compimento.

E’ la sesta Luna che si palesa al grado 16 che richiama l’Archetipo dei Tarocchi “La Torre”: siamo di fronte ad una energia che rappresenta: esperienza; cambiamenti di vita karmici; affrontare situazioni che fino ad ora abbiamo rimandato; improvvise consapevolezze.

La Vergine invita a porre l’attenzione su risorse, ispirazioni, creatività da offrire al Bene Comune in modo pratico. Siamo sull’asse lunare Pesci/Vergine: si tratta di un’energia che da regole e disciplina ai voli pindarici dei Pesci (mi viene in mente l’Archetipo dei Tarocchi “Il Mondo”). Contestualmente Saturno fa il suo ingresso in Pesci (che tratterò con un articolo ad hoc), il 23/03 Plutone entra in Acquario e il 21/03 si verifica il Capodanno Astrologico. La Vergine richiama l’attività quotidiana, l’ordine, il corpo, la salute, l’efficienza e al grado 16 della Torre non può che ricordarci che l’ordine nasce dal caos. I Pesci rappresentano il caos nel senso mistico del termine (anche Mercurio e Nettuno si trovano attualmente in Pesci). Come scriveva Nietzsche infatti “Bisogna avere ancora un caos dentro di sé per partorire una stella danzante”. In termini di salute il Plenilunio con la quadratura a Marte sembra chiederci “Quanto la mia salute è influenzata dagli irrisolti dell’Ego che albergano nella mia mente” ? L’Asse Pesci/Vergine invita a lavorare con strumenti pratici sulla spiritualità nella vita quotidiana e questo sarà il senso del transito di Saturno in Pesci che da dal 07/03 ci accompagnerà per quasi 3 anni. E’ l’occasione che l’Universo ci manda (Archetipo dei Pesci) per far manifestare qualcosa che manca (Archetipo Luna Piena) nel quotidiano (Archetipo della Vergine, trigono Urano/Luna). C’è equilibrio tra il lavoro che svolgo nel quotidiano “per pagare le bollette” e il concetto di servizio verso uno scopo più elevato, verso la scintilla che accende la mia Anima? Riesco nel quotidiano a non cedere ai tranelli dell’attaccamento, a fobie, a schemi mentali rigidi (Archetipo della Vergine non evoluto) o i miei reali desideri sono imbrigliati da tutto ciò?

Marzo a livello energetico è un mese GIGANTESCO, preludio di cambiamenti di vita enormi. I pensieri che m’attraversano la mente, le parole che dico, le azioni che compio nel quotidiano corrispondono a ciò che realmente sono o a cosa vorrei essere? In linea più che generale il Plenilunio influenzerà Vergine, Gemelli, Sagittario, Toro, Capricorno, Cancro, Scorpione. Tuttavia tutti e 12 Eroi dello Zodiaco siano consapevoli che nel 2023 emergerà ciò che realmente siamo, il nostro Essere, la nostra Essenza, la nostra Anima, il vero Sé. Buon Plenilunio a tutti.

Fonte: Astrologia Evolutiva e Tarologia by Luna Nuova

Ariete dal 21 marzo al 20 aprile In amore c’è meno confusione. Non isolarti, un amico potrebbe farti una proposta per un lavoro.

Toro dal 21 aprile al 20 maggio Momento di piccoli o grandi ripensamenti. Non è escluso che qualche contatto arrivi anche da altre città.

Gemelli dal 21 maggio al 21 giugno Devi cercare di evitare polemiche in questo particolare periodo della tua vita. Non è improbabile che qualcuno abbia accettato un nuovo incarico che nasconde insidie.

Cancro dal 22 giugno al 22 luglio Ottima disponibilità da parte delle persone che ti stanno attorno. I giovani del segno possono inventare nuovi spazi lavorativi…

Leone dal 23 luglio al 23 agosto Giornata d’insofferenza oppure semplicemente di attesa. Nei rapporti con Pesci e Capricorno ci possono essere delle difficoltà, ma la confusione andrebbe limitata!

Vergine dal 24 agosto al 22 settembre C’è una fase complicata da gestire, ma solo al mattino. Se non ti senti perfettamente sicuro, sarà meglio non prendere decisioni importanti in amore.

Bilancia dal 23 settembre al 22 ottobre Non capisci bene certi atteggiamenti del partner. La forza fisica oggi è leggermente minore.

Scorpione dal 23 ottobre al 22 novembre Scopri che qualcuno non è stato così fedele nei tuoi confronti. Spese di troppo per la casa o progetti che costano fatica e pure particolare impegno.

Sagittario dal 23 novembre al 21 dicembre Una persona che ti piace potrebbe dichiararsi; momento ok per i nuovi incontri. E’ probabile che, a breve, tu possa ripartire con una nuova stagione di lavoro, di novità.

Capricorno dal 22 dicembre al 20 gennaio Guarda bene dentro te stesso, allontani la possibilità di essere libero per paura, dimentica le costrizioni anche in amore. C’è da rivedere un accordo che riguarda la casa, l’affitto di uno studio o un ufficio.

Acquario dal 21 gennaio al 19 febbraio Mi sembra che tra oggi e domani tante cose possano essere rimesse in gioco a tuo favore. Nuovi incarichi, opportunità.

Pesci dal 20 febbraio al 20 marzo E’ una giornata di buone riflessioni. Se ci sono scelte da fare nel lavoro è il migliore periodo per agire…