A 14 anni va a scuola con la pistola ma gli cade in classe

NAPOLI – È successo a Napoli: un 14enne è andato in classe con una pistola a salve. È accaduto in una scuola della periferia orientale di Napoli. Il giovanissimo studente è stato denunciato per porto abusivo di armi dai carabinieri intervenuti sul posto dopo una segnalazione al 112.

Al 14enne, poco prima, l’arma, una riproduzione della tedesca Walther PPK, priva del tappo rosso, era sfuggita dalle tasche durante la lezione, mentre in aula era presente l’insegnante. L’arma è stata sequestrata e il ragazzo affidato ai genitori.