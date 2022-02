A Milano vento forte, fino a 90 km orari: chiusi parchi e linee Atm modificate

ROMA – Chiusi i parchi pubblici e l’invito a non frequentare aree alberate non recintate a Milano per le raffiche di vento che soffiano fino a 90 km orari. Lo ha deciso l’amministrazione, anche considerando le segnalazioni e gli interventi da parte dei Vigili del fuoco e della Protezione civile su tutto il territorio per la caduta di alberi e rami. È raccomandato evitare gli spostamenti se non necessari e, nel caso di utilizzo del mezzo privato, evitare i viali alberati e la prossimità a ponteggi edili. I condomini privati sono chiamati ad informare i propri condomini per evitare cadute di materiali dai balconi. È operativo il Centro operativo comunale (Coc) che ha attivato i monitoraggi, le segnalazioni e i controlli necessari.

LEGGI ANCHE: Meteo, in arrivo venti fino alla burrasca da Nord a Sud

Danni anche alla rete del trasporto pubblico a Milano per le raffiche di vento e i rami degli alberi caduti. Il pronto intervento Atm, fa sapere l’azienda, “sta lavorando per liberare binari e rete aerea danneggiati dal vento“. Ecco le modifiche ai percorsi delle linee. Tram 1. Non fa servizio tra l.go Quinto Alpini e Roserio. Tram 2. Non fa servizio tra via Orefici e Negrelli. Tram 3 e 15. Sostituiti da bus tra Abbiategrasso M2-Gratosoglio-Rozzano. Tram 5. Fa servizio tra Ortica e viale Testi/Bignami. Non percorre viale Ca’ Granda. Tram 14. Sostituito da bus tra la fermata piazza Diocleziano e il capolinea Cimitero Maggiore. Non fa servizio tra via Orefici e Lorenteggio. Tram 19. Fa capolinea in p.za 6 Febbraio. Non raggiunge Castelli Bus 42. Verso Parco Nord devia da Suzzani/Gregorovius a Suzzani/Da Bussero. Bus 49. In direzione piazza Tirana devia da via San Giusto a Inganni/Lorenteggio.

A MONZA CHIUSI IL PARCO E I CIMITERI

Con un’ordinanza contingibile e urgente il sindaco di Monza ,Dario Allevi, ha disposto la chiusura totale del Parco di Monza e dei due cimiteri cittadini fino al perdurare delle avverse condizioni atmosferiche. La decisione è stata presa per il vento forte che ha colpito la città dalle prime ore della mattina con raffiche a carattere di foehn che stanno raggiungendo i 70-90 km/h e che impongono, quindi, la massima attenzione per il pericolo di caduta di rami e alberi. I fenomeni dovrebbero attenuarsi nel pomeriggio.