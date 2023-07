Tg Politico parlamentare, edizione del 6 luglio 2023

BERLUSCONI, NEL TESTAMENTO MILIONI A FASCINA E DELL’UTRI

Il controllo della Fininvest a Marina e Pier Silvio. Un lascito di cento milioni al fratello Paolo; altrettanti alla “quasi moglie” Marta Fascina e trenta all’ex senatore Marcello Dell’Utri. E un messaggio a tutti i figli: “Grazie, tanto amore a tutti voi, il vostro papà”. E’ stato svelato il testamento di Silvio Berlusconi. Il cavaliere lascia la maggioranza di Fininvest va ai due figli di primo letto. Insieme raggiungono il 53 per cento del gruppo che custodisce le società quotate, tra cui Mondadori e Mediolanum, e le società che detengono le ville e le proprietà immobiliari. Poi i lasciti al fratello Paolo, a Marta Fascina e Dell’Utri, “per il bene che gli ho voluto- ha scritto Berlusconi nelle sue ultime volontà- e per quello che loro hanno voluto a me”.

VIA LIBERA DELLA CAMERA ALLA COMMISSIONE COVID

Disco verde della Camera all’istituzione di una commissione d’inchiesta sulla gestione del covid. Ora toccherà al Senato dare il via libera definitivo. Il voto a Montecitorio è avvenuto dopo uno scontro feroce in aula tra maggioranza e opposizione. Giuseppe Conte, presidente del Consiglio durante la pandemia, ha definito la commissione “una farsa, uno schiaffo agli italiani”. Per l’ex ministro della Salute Roberto Speranza la bicamerale voluta dalla maggioranza è “indegna per un grande Paese come l’Italia. Voi- ha detto rivolto al centrodestra- volete un tribunale politico”. Pd, Movimento 5 stelle e Alleanza Verdi Sinistra hanno deciso di non partecipare al voto. “Scappano- è stata l’accusa di Fratelli d’Italia- hanno forse paura della verità?”.

I PERICOLI DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Il Garante della Privacy Pasquale Stanzione mette in guardia dai rischi dell’intelligenza artificiale, del metaverso e dei social network. Una scarsa regolamentazione dell’intelligenza artificiale, avverte Stanzione nella relazione annuale, potrebbe minare le basi della stessa democrazia. “Il rischio- dice- è che le tecniche divengano sempre più opache, mentre le persone sempre più trasparenti, secondo l’idea dell’uomo di vetro cara a sistemi tutt’altro che democratici”. Poi, un monito sulla ricerca spasmodica, da parte dei giovani, di una ‘visibilità’ sui social spinta sino al punto di mettere a rischio la vita degli altri: il pericolo è quello “di divenire spettatori inerti del male o, come nel recente caso di cronaca, di sacrificare la vita di un bambino per un like in più”.

PAPA FRANCESCO IN MONGOLIA PER “SPERARE INSIEME”

Papa Francesco si recherà in Mongolia dal 31 agosto al 4 settembre. Partirà da Roma il pontefice con destinazione Ulaanbaatar. Motto del viaggio è “Sperare insieme”. Si tratta del primo papa della storia a visitare il paese dell’Asia centro-orientale. Nel palazzo di Stato Bergoglio incontrerà il presidente della Mongolia, poi la società civile e il corpo diplomatico. Tre i discorsi previsti durante il viaggio. In programma anche un incontro col primo ministro mongolo, con i vescovi, i sacerdoti e i missionari del posto.