ROMA – Sarà una stagione all’insegna dei grandi successi. Il Globe Theatre, creatura dell’amatissimo Gigi Proietti, compie vent’anni e torna al pubblico nonostante il crollo che lo scorso settembre ha reso inagibile – e sotto sequestro della Magistratura – la struttura elisabettiana nel cuore di Villa Borghese. Ma è proprio accanto al teatro ligneo che il Comune ha predisposto un’Arena provvisoria, finanziata con 312mila euro, dove dal 13 luglio al 24 settembre si alterneranno i capolavori shakespeariani. “Non è stato facile attraversare tutto questo, è stata dura- ha confessato Carlotta Proietti– Oggi però nasce una struttura temporanea e d’emergenza che di fatto prima non c’era. Per noi questo è importantissimo, perché il progetto nasce per non dimenticare e per far sì che il Globe 1 continui e mi auguro che prima o poi possa tornare in tutto il suo splendore. Rinunciare a dare una prosecuzione- ha concluso- sarebbe stato un delitto”.

Da ‘Molto rumore per nulla’ a ‘La tempesta’, dal famosissimo ‘Sogno di una notte di mezza estate’ a ‘Otello’, fino a ‘Venere e Adone’, il cartellone sotto la direzione artistica di Nicola Piovani è un omaggio a questi primi vent’anni. Con una novità: alcuni degli spettacoli avranno quest’anno anche una versione invernale e torneranno in scena da ottobre al teatro Olimpico di Roma. “Quando mi hanno chiesto di prendere la direzione artistica- ha detto poi Piovani- sulle prime la reazione è stata di diffidenza, ma in questo caso ho sentito il sentimento di voler salvare l’impresa miracolosa che Gigi Proietti è riuscito a mettere in campo e questo mi ha portato ad accettare. Nella passata stagione- ha detto- mi sono limitato a capire perché era già pronta, ma poi abbiamo iniziato a lavorare sui progetti, come uno spettacolo musicale su Shakespeare. Ma mentre si stava chiudendo è cascata la scala e un sentimento si è interrotto”.

Ma tant’è, “fino all’altro ieri non c’era nemmeno la certezza che si potesse aprire questa stagione- ha aggiunto Piovani- Per le novità bisognerà aspettare che il teatro riapra. Rimbocchiamoci le maniche e partiamo con tutto l’entusiasmo possibile. Ci auguriamo che tutto si risolva il prima possibile e ci mettiamo a disposizione”.

L’auspicio che riapra nel 2024 è anche dell’assessore capitolino alla Cultura, Miguel Gotor: “C’è un’inchiesta in corso della Magistratura, di cui attendiamo le conclusioni. Questo è il primo vincolo che è necessario rispettare. Per la parte relativa al Teatro di Roma- ha detto- la Asl Roma 1 ha chiesto delle perizie. Dai risultati saremo in grado di stabilire e valutare concretamente l’intervento. Abbiamo avuto già un incontro con la famiglia Toti, vorrei che ce ne fosse un altro prima della chiusura estiva, perché speriamo che ci siano le condizioni per cui possa essere rinnovato un atto di mecenatismo in grado di aiutare la mano pubblica”.

Per ulteriori informazioni e per l’acquisto dei biglietti è possibile consultare il nuovo sito dedicato cliccando qui.