Al via venerdì l’edizione 2023 di Napoli Moda Design al Maschio Angioino

NAPOLI – “Arrivare al Maschio Angioino questo weekend significa assaporare la bellezza. Vedere tutto quello che ha a che fare con il mondo della moda e del design”. Così alla Dire Maurizio Martiniello, art director di Napoli Moda Design, presenta l’appuntamento con l’edizione 2023 in programma nel cortile interno del Maschio Angioino da venerdì 9 a domenica 11 giugno. In esposizione ci saranno tessuti, abiti, ceramiche, oggetti di arredamento e illustrazioni di come le opere prendono forma.

“Apriremo – spiega – il 9 con l’inaugurazione della mostra, il 10 ci saranno i fashion show e l’11 spazio alla cena di gala. Abbiamo individuato – prosegue Martiniello – delle eccellenze della moda e del design sia campano che nazionale a cui saranno consegnati i premi. L’anno scorso abbiamo avuto Simona Ventura, Rocio, Serena Rossi: quest’anno avremo una novità tutta campana”.

Tema della decima edizione, racconta l’art director, “è la natura. Attraverso un’installazione fatta di torri in acciaio che inglobano la natura rappresenteremo la natura che vuole esplodere, fuoriscire, e che è fonte di ispirazione per il mondo della moda e del design”.

Infine, verrà restaurato il dipinto ‘La Vergine, Cristo e San Nicola’ di Paolo De Matteis: “Abbiamo individuato un’opera – annuncia Martiniello – che oggi è nei depositi e che noi restaureremo per poi poterla esporre e vedere nuovamente all’interno del museo del Maschio Angioino”.