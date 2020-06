VIDEO | Estrema destra e ultras al Circo Massimo: rissa tra esponenti e poi caccia al giornalista

“E’ una manifestazione assolutamente pacifica, altrimenti non sarei qui“. Cosi’ Simone Carabella, tifoso e politico buono per quasi ogni partito, giurava a favore di telecamere che tra i neofascisti al Circo Massimo non sarebbe accaduto nulla. Neanche un minuto dopo il caos: le botte tra organizzatori e poi la caccia ai giornalisti, le bombe carta, le cariche degli ultras contro la polizia. Sulla sua pagina Facebook Carabella si presenta come “personal trainer e mental coach” e in qualita’ di organizzatore della sfilata nel centro di Roma spiegava ai cronisti: “Io sono della Roma, curva Sud. Questa e’ una manifestazione legale e senza colore politico. Partecipano persone che frequentano lo stadio e che vogliono a tutti i costi ripristinare la legalita’ in Italia, far funzionare le cose in maniera tale che a beneficiarne siano gli italiani”. Ecco, proprio mentre parlava cosi’, alle sue spalle e’ arrivato il leader di Forza nuova Giuliano Castellino che, indispettito dal dialogo tra Carabella e i giornalisti, gli ha intimato di lasciar stare le telecamere. A Carabella, in passato candidato per il comune di Albano col Pd e con Fdi, l’invito non e’ piaciuto. “Conte dovrebbe dimettersi ieri- stava ancora ragionando con i cronisti- dando la possibilita’ agli italiani di votare. Io voterei Simone Carabella, mi voterei da solo”. E invece le dichiarazioni a taccuini e telecamere si sono interrotte bruscamente. Castellino e Carabella sono venuti alla mani, di brutto. Cazzotti, calci, spinte. La rissa e’ degenerata, coinvolgendo tifosi e militanti venuti da tante parti d’Italia, accomunati dalla passione nazifascista. La situazione e’ poi esplosa: insulti e spinte ai cronisti, bombe carta lanciate verso la stampa e infine cariche verso la polizia, intervenuta in tenuta antisommossa. Dopo qualche minuto la situazione e’ tornata sotto controllo.

I manifestanti, tenuti a fatica all’interno dell’area del Circo Massimo, hanno portato a termine il loro comizio contro il Governo, chiedendo addirittura che una loro delegazione fosse ricevuta al Quirinale. Non sono mancati, oltre alle consuete braccia tese, un principio d’incendio, cori inneggianti al Duce e svariati inni.