Napoli, donna trovata semi-carbonizzata: vestiti sporchi di sangue a casa del 36enne fermato

NAPOLI – Un 36enne di San Paolo Bel Sito è stato fermato nell’ambito delle indagini per la morte della 33enne Ylenia Lombardo. Il cadavere semi-carbonizzato della donna è stato trovato ieri sera in un appartamento di via Ferdinando Scala, nel comune del nolano. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Nola, sotto il coordinamento della procura locale.

A casa dell’uomo sono stati ritrovati vestiti sporchi di sangue. Si fa strada l’ipotesi del femminicidio. Sul volto di Ylenia, risparmiato dalle fiamme, erano presenti diverse ecchimosi.