Tg Politico Parlamentare, edizione del 6 aprile 2023

BERLUSCONI AL SAN RAFFAELE, CONDIZIONI STABILI

Sono stabili le condizioni di Silvio Berlusconi che si sta sottoponendo a chemioterapia. Il leader di Forza Italia, ricoverato da ieri al San Raffaele di Milano in terapia intensiva è in cura, spiegano i medici, per una “infezione polmonare” nel contesto di una “leucemia mielomonocitica cronica” di cui è affetto da tempo. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani spiega che l’ex Cavaliere “ha avuto una notte tranquilla. Ha chiamato tanti dirigenti di Forza Italia per rassicurarli, dando indicazioni su cosa fare per l’attività di governo e di partito. Stiamo facendo quanto possibile, aspettando che il leone ritorni in campo”, conclude l’azzurro. Accanto a Berlusconi ci sono il fratello Paolo, i figli Luigi e Marina e la compagna Marta Fascina.

14 ANNI FA IL SISMA, MATTARELLA: IMPEGNO PER L’AQUILA

Il 6 aprile del 2009 una scossa di magnitudo 6.2 colpì L’Aquila. I morti furono 309. Buona parte del capoluogo abruzzese fu distrutto, i territori limitrofi subirono danni enormi. Fu uno dei terremoti “più devastanti della nostra storia recente”, ricorda il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che oggi indossa il “fiore della memoria” inviatogli dal sindaco. A 14 anni dal tragico evento, il capo dello Stato torna a chiedere un “impegno per la ricostruzione”. Ieri alla cerimonia in ricordo delle vittime c’era Giorgia Meloni. “C’è ancora molto da fare ma abbiamo la possibilità di far risorgere L’Aquila e i Comuni del cratere”, ha detto la premier, assicurando che “il Governo lavora per sostenere il completamento della ricostruzione”.

APPELLO FNSI: RIAPRIRE INDAGINI SU ILARIA ALPI

La stampa può aiutare la magistratura a riaprire il caso dell’uccisione di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, la giornalista RAI e l’operatore, uccisi il 20 marzo 1994 in un agguato a Mogadiscio in Somalia. Ne è convinta la Federazione Nazionale della Stampa che rinnova ai pm l’invito a sbloccare le indagini sull’onda di recenti inchieste giornalistiche che continuano ad offrire rilevanti spunti investigativi. Si tratta di elementi “che potrebbero scardinare anni di depistaggi, omissioni e bugie”, spiega il presidente Fnsi Vittorio Di Trapani. La magistratura “non ha archiviato il caso ma è ferma”, aggiunge il senatore Pd Walter Verini che annuncia interrogazioni ai ministri competenti.

IL PAPA ALL’OMELIA DELLA MESSA DEL CRISMA

“Senza lo Spirito del Signore non c’è vita cristiana e, senza la sua unzione, non c’è santità”. Lo dice Papa Francesco, nell’omelia della Messa del Crisma, che segna l’inizio del Triduo pasquale ed è tradizionalmente il momento in cui si rinnovano le promesse sacerdotali. “In questo momento – aggiunge Francesco come riporta Agensir- sto facendo memoria di alcuni di voi che sono disorientati e che non sanno come riprendere la strada in questa seconda unzione dello Spirito”. Ai ‘fratelli’ in crisi dice di “guardare avanti, lasciandosi accarezzare dall’unzione dello Spirito Santo”.