Nathalie Léger – Suite per Barbara Loden (La Nuova Frontiera)

Cercare Barbara Loden è come cercare un volto nella folla. Viene in mente la celebre definizione di Valeria Luiselli leggendo questo delicato libro di Nathalie Léger. Mescolando fiction, autofiction e biografia, la scrittrice francese si immerge nel mistero di Barbara Loden, che fu modella, pin-up, ballerina, moglie di Elia Kazan, attrice di Wanda, considerato oggi una pellicola di culto. In quel film Loden annulla la distanza tra soggetto e azione e diventa in tutto e per tutto Wanda, trovando la forza di esternare il suo malessere. Léger cerca di descriverla, afferra le poche notizie di cui dispone, ritagli, fotografie, i diari del marito: cerca di descriverla e basta, di catturare lo stato delle cose con il minor numero di parole possibili, ma alla fine quello che ne esce è un romanzo sulla difficoltà di ritrarla mentre “sembrava tendere verso un infinito in cui avrebbe potuto perdersi”. Come un volto nella folla.