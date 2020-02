Dichiarato inammissibile l’emendamento per salvare la Casa Internazionale delle Donne di Roma

ROMA – La presidenza delle commissioni affari costituzionali e bilancio riunite in forma congiunta a Montecitorio ha dichiarato inammissibile l’emendamento dei ralatori al Milleproroghe che avrebbe salvato la Casa delle donne di Roma con un contributo di 900.000 euro annui.



La presidenza ha contestato che in questo caso si trattasse di una proroga. I gruppi proponenti, a cominciare da Pd e Iv, hanno protestato e presentato ricorso alla dichiarazione di inammissibilità. La seduta e’ stata sospesa per riprendere a breve.

Intanto per il Milleproroghe c’è tempo fino alle 18 per presentare i subemendamenti. E tra le valutazioni in corso c’e’ anche quella di una nuova formulazione.