Covid, il 78% degli italiani: “Conte e Speranza, vaccinatevi pubblicamente”

ROMA – Gli italiani sono convinti: il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro della Salute Roberto Speranza dovrebbero dare il buon esempio e vaccinarsi pubblicamente contro il CoViD, come hanno promesso che faranno gli ex presidenti Usa Obama, Bush e Clinton. Lo rileva Monitor Italia, il sondaggio realizzato da Tecne’ con Agenzia Dire effettuato con interviste telefoniche il 4 dicembre 2020 con metodo cati-cawi su un campione di mille persone rappresentativo della popolazione maggiorenne residente in Italia, articolato per sesso, eta’, area geografica.



Il 78,5% ritiene che Conte e Speranza dovrebbero vaccinarsi pubblicamente, il 15,5% e’ contrario mentre il 6% non sa.

ITALIANI PIÙ PRUDENTI SU VACCINO, 42,3% VUOLE ATTENDERE

Italiani sempre piu’ prudenti sul vaccino anti-CoViD, aumenta infatti la percentuale di coloro che preferirebbero aspettare ancora per capire se si tratta di una vaccinazione sicura e si abbassa quella di coloro che vorrebbero subito la somministrazione. Stabile la percentuale degli scettici a prescindere.

Se il 20 novembre il vaccino era molto atteso dal 35,2% degli intervistati, la quota si era subito abbassata al 31,3% di sette giorni dopo fino ad arrivare al 29,8% attuale. Viceversa aumenta la quota di coloro che preferiscono attendere: il 20 novembre erano il 33,7%, il 27 novembre il 40,6% e oggi sono il 42,7%. Non vorranno sicuramente vaccinarsi il 23,5% degli intervistati, secondo una tendenza piu’ o meno stabile nel corso degli ultimi quattordici giorni.

FRATELLI D’ITALIA CONSOLIDA IL TERZO POSTO, PERDE M5S

a Lega allunga sul Partito Democratico, Fratelli d’Italia consolida il terzo posto, perde il Movimento Cinque Stelle mentre Forza Italia è stabile.

La Lega, che nelle ultime settimane aveva visto avvicinarsi il Partito Democratico, in questi sette giorni guadagna +0,2% e registra un 23,2% complessivo. Viceversa il PD perde 0,3% e si ferma al 20,5%. Fratelli d’Italia si conferma terzo partito con il 17% (+0,1%) mentre cala il M5S (-0,2%) con il 14,4% del consenso. Stabili Forza Italia (8,2%) e La Sinistra (3,4%). A 3,4% anche Azione (+0,1%). Quindi Italia Viva 3,1% (-0,1%), +Europa 1,8% (-0,1%), Verdi 1,6% (+0,1%).

STABILE FIDUCIA NEL GOVERNO, 32,1% GRADIMENTO

Sostanzialmente stabile la fiducia degli italiani nel governo. Rispetto a sette giorni fa l’esecutivo guadagna 0,1% e ha il 32,1% totale del gradimento. Cala anche la fetta di coloro che non hanno fiducia, che passa dal 62,9% al 62,7%. Non sa il 5,2%.

Il 32,1% della fiducia e’ ancora lontano rispetto al picco raggiunto nella prima decade di ottobre, ovvero ad inizio seconda ondata, quando l’esecutivo giallorosso raggiunse il 37,3% del gradimento. Ad inizio pandemia la fiducia si aggirava attorno al 31,8%, un anno fa al 26%.

BALZO SALVINI NEL GRADIMENTO, GIÙ RENZI E ZINGARETTI

Calo di Luigi Di Maio e stabili gli altri membri del governo, balzo in avanti di Matteo Salvini e discesa per Matteo Renzi e Nicola Zingaretti tra i leader politici.

Tra i membri dell’esecutivo il ‘preferito’ e’ sempre il premier Giuseppe Conte che guadagna +0,1% e ha il 38,3% complessvo del gradimento degli italiani. Al secondo posto il ministro della Salute Roberto Speranza (+0,2%) con il 35%. Quindi col 26,5% Roberto Gualtieri, ministro dell’Economia (-0,2%), e Luciana Lamorgese, ministro dell’Interno (-0,1%). Chiude Luigi Di Maio, ministro degli Esteri, con il 18,5% (-0,3%). Tra i leader politici guida sempre Giorgia Meloni, che guadagna ancora terreno (+0,2%) e ed e’ prima con il 37,5% complessivo, quindi Matteo Salvini (+0,4%) con il 31,5%. Nicola Zingaretti perde 0,3% e resta terzo con il 23,8% ma vede avvicinarsi Silvio Berlusconi (+0,1%) con il 23,2%. Crollo di Matteo Renzi (-0,4%) ora al 13,5%, chiude Vito Crimi (-0,2%) con il 9,6%.