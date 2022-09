Il cibo italiano in mostra a Parma, buyers in arrivo da tutto il mondo

PARMA- Arriva nel cuore della Food Valley l’evento internazionale che mette in vetrina l’Italia “food&wine”. Si terrà il 3 ottobre al Paganini Congressi di Parma “Good ItalyWorkshop”, l’appuntamento di riferimento per l’incontro B2B fra operatori turistici italiani, specializzati in esperienze del gusto e buyers provenienti da tutto il mondo E sono già 50 i buyers internazionali che si sono accreditati, mentre i suppliers che intendono partecipare hanno ancora tempo per registrarsi sul sito e inviare la propria adesione. Il workshop è organizzato da Apt Servizi in collaborazione con Dt Romagna, Dt Emilia Tt Bologna-Modena e con Tourist Trend.

NEL CUORE DELLA FOOD VALLEY PROPOSTE DI TOUR A TEMA GUSTO



Dopo due anni di stop causa pandemia, quindi, si riaccende Good Italy Workshop, momento di incontri commerciali B2B tra chi propone esperienze di gusto italiano, tutela delle produzioni, attenzione alla sostenibilità ambientale e i buyers provenienti da tutto il mondo. Quest’anno come sede sono state scelte Parma e l’Emilia-Romagna, cuore della Food Valley italiana, dove nascono 44 eccellenze tra Dop e Igp, ricorda Apt. Il bacino di provenienza di questa edizione 2022 comprende Austria, Belgio, Canada, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Islanda, Olanda, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito, Stati Uniti. Si tratta di tour operator, bus operator, tour organizer, b2b tour operator, boutique tour operator, luxury tour operator, mice. Mentre nelle due giornate precedenti al workshop al Paganini Congressi potranno scegliere fra un ventaglio di “famtrip” sul tema del gusto: caseifici, acetaie, corsi di cucina, laboratori, cantine di produzione di vini tipici, salumifici, degustazioni di vino e di olio. Un’immersione nel gusto e made in Italy, prima di incontrare gli operatori specializzati.

