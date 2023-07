Salmo e Luchè litigano ancora: continua a colpi di freestyle la faida iniziata nel 2019

ROMA – Certi rapporti sembrano destinati a non ricucirsi mai. Continua dal 2019 la faida tra Salmo e Luchè. In questi giorni, i due rapper sono tornati al centro delle cronache musicali per nuove offese a suon di barre. Un botta e risposta che è testimoniato da video pubblicati dalle rispettive parti su YouTube. Ma cosa ha riacceso la fiamma?

È iniziato tutto alla fine di giugno con il rilascio del nuovo Red Bull 64 bar, la sfida creativa che chiede agli MC e ai beatmaker a realizzare di un brano inedito di 64 barre senza ritornelli. Nel pezzo prodotto da Luciennn, Salmo fa un chiaro riferimento al collega napoletano e dice: “L’inferno lo conosco bene, ci tornerei per farci un mese, una vita di promesse spese, drin… squilla il telefono inglese”.

Il rapper sardo si riferisce al messaggio mandato su un telefono inglese di Luchè per complimentarsi per il disco “Malammore”. È stato lo stesso artista campano, al secolo Luca Imprudente, a raccontarlo agli inizi di questa faida.

COME È INIZIATA LA FAIDA SALMO-LUCHÈ

È l’estate del 2019, Salmo giosce sui social perché “a cinque settimane dall’uscita ‘Machete 4’ è ancora il disco più venduto in Italia. ‘Playlist’ dopo nove mesi è ancora nella Top 5. Facile raggiungere la prima posizione, difficile restarci. Funziona così! So che può dare fastidio e chiedo scusa per la sboronata ma questi sono i due migliori album usciti tra il 2018 e il 2019″.

È a quel punto che arriva il commento di Luchè, che, invece, è del parere che quei dischi non sono poi così di qualità e che ‘Marylean’ è una copia della sua ‘Je ce credevo’. Iniziano i video, Salmo dà del “rapperino invidioso che dal vivo fa schifo” a Luchè. Lui risponde dicendo: “Io di te ho ascoltato poco ma mi è bastato per capire quanto veramente sia una merda la tua musica e te lo dico veramente con il cuore in mano senza nessuna invidia”.

I NUOVI DISSING

Tornando ai giorni di Red Bull 64 Bars, Luchè replica con il freestyle “Estatedimmerda 2”, riprendendo il titolo di un pezzo del rivale pubblicato nel 2017. E inserisce proprio un vocale di Salmo in cui parla di quel famoso complimento a “Malammore”.

“Certo, è vero, fra’- dice Salmo- è verissimo il messaggio che t’ho mandato. Perché quel disco era figo. Una volta l’ho ascoltato, bro, una volta. Perché io rap italiano non ne ascolto, immagina se posso ascoltare Luchè”.

Luchè dice che dopo aver ascoltato “Il cielo nella stanza” di Salmo ha rivalutato Capo Plaza, che è diventato una sorta di Pio e Amedeo e che ha imbarazzato tutti con quel tuffo nella piscina di Sanremo. In più, dichiara che l’artista sardo avrebbe regalato 10mila biglietti per riempire San Siro.

Non si è fatta attendere la risposta di Salmo, che su YouTube ha pubblicato “Dove volano le papere”. “Vedi Luchè e poi muori dal ridere”, dice tra le tante cose.

La palla è, poi, ripassata a Luchè. È online “Ho paura di uscire”, che riprende sempre un pezzo di Salmo. “Non c’è un emergente che vuole essere te”, spiega il rapper chiudendo invitandolo a Scampia.

Ora non si aspetta altro che la nuova risposta di Salmo, che nel frattempo ha attaccato anche Damiano David dei Måneskin per aver scritto nei commenti al post che annunciava “Estatedimmerda 2” “Ouch”.