Calendario Serie A 2023-2024: le date dei Big Match

ROMA – Si è concluso il sorteggio del calendario di Serie A Tim 2023-2024. La prima giornata sarà il 20 agosto, con quattro anticipi il 19. Tra andata e ritorno sono 38 le giornate in programma, che vedranno alternarsi derby e big match. Sono previste 4 soste per dare spazio alla Nazionale (10 settembre, 15 ottobre, 19 novembre e 24 marzo 2024) e solo un turno infrasettimanale il 27 settembre. Nessuno stop per il turno invernale. Il campionato, infine, chiuderà domenica 26 maggio 2024 (il 14 giugno iniziano gli Europei).

Ecco le date di andata dei ‘big match’.

Terza giornata (3 settembre)

– Roma-Milan

– Napoli-Lazio

Quarta giornata (17 settembre)

– Inter-Milan (derby)

– Juventus-Lazio

Ottava giornata (8 ottobre)

– Juventus-Torino (derby)

Decima giornata (29 ottobre)

– Inter-Roma

– Napoli-Milan

Dodicesima giornata (12 novembre)

– Lazio-Roma (derby)

Tredicesima giornata (26 novembre)

– Juventus-Inter

Quattordicesima giornata (3 dicembre)

– Napoli-Inter

Quindicesima giornata (10 dicembre)

– Juventus-Napoli.

Diciottesima giornata (30 dicembre)

– Juventus-Roma

Diciannovesima giornata (7 gennaio)

– Roma-Atalanta

⏰ DA NON PERDERE ⏰ pic.twitter.com/9JAdsoc26o — Lega Serie A (@SerieA) July 5, 2023