Siglato l’accordo tra l’Unione Pro Loco e la Stampa Turistica per promuovere i territori

ROMA – La promozione del turismo ‘lento’ ed ‘esperienziale’, con una rete di giornalisti che accenderanno i riflettori sulle migliaia di eventi promossi dalle Pro Loco per valorizzare cultura e tradizione enogastronomica italiana. È questo il proposito dell’intesa siglata oggi al Senato tra l’Unpli e il Gist, su iniziativa del senatore questore Antonio De Poli. Un accordo che consacra la collaborazione tra gli oltre 300 professionisti del Gruppo Italiano Stampa Turistica e i 6.200 presidi Pro Loco animati da circa 1 milione di volontari.

“Alla base della collaborazione- spiega Antonino La Spina, presidente di Unpli- c’è la volontà di dare la visibilità che manca nel territorio grazie aun network di ambasciatori che vivono esperienze e le raccontano. E rendere cosi più forte la nostra organizzazione che cura 110mila eventi l’anno con 88 milioni di visitatori”.

La prima fase della collaborazione fra Unpli e Gist si concentrerà sulla divulgazione delle “Sagre di qualità”, il marchio istituito dall’Unione nazionale delle Pro Loco d’Italia per identificare le manifestazioni che promuovono prodotti tipici storicamente legati al territorio, rappresentative della storia e della tradizione, che puntano alla promozione e creazione di sinergie con le attività economiche locali. Nel 2022 sono state certificate 18 sagre che si aggiungono alle 27 del 2019 e alle 19 del 2018.

“É un’iniziativa- commenta il senatore De Poli- veramente bella. Oggi più che mai il turismo nei nostri piccoli centri e nei borghi è quello che cercano le persone. Perché è spesso capace di restituire maggiore calore, di accogliere e coccolare il visitatore, rispetto ad esempio al turismo nelle città d’arte”.

Tra i punti di accordo, anche la realizzazione di workshop. “Da oggi- afferma Sabrina Talarico, presidente del GIST- uniamo le forze per far crescere sempre più la conoscenza e valorizzazione delle eccellenze italiane”. L’accordo ha la benedizione anche dell‘Agenzia Nazionale del Turismo (Enit): “Siamo pronti ad organizzare un tavolo tecnico operativo per dare la giusta progettualità a questa collaborazione”, afferma il membro del Cda Enit Sandro Pappalardo. “Il turismo- aggiunge- va molto bene, se continua così pensiamo di raggiungere i dati fantastici del 2019 e forse superarli”.