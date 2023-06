Oroscopo del 5 Giugno

5/06/23-10/10/23, VENERE IN LEONE: DOMANI E’ UN ALTRO GIORNO

Venere è il Pianeta che governa relazioni, amore, creatività, denaro, benessere psico-fisico.

L’Archetipo del Leone rappresenta: creatività, leadership, amore, passione, ego, sé, orgoglio, dignità, arte.

Da oggi Venere entra in Leone per restarvi fino al 10 ottobre. Si tratta di un passaggio insolitamente lungo per questo Pianeta che, infatti, va in retrogradazione ogni 18 mesi circa. La peculiarità del transito quindi già di per sè contiene un messaggio da parte dell’Universo.

Andiamo a vedere le caratteristiche di Venere in Leone per poi cercare di comprendere il significato profondo del lungo anello di sosta.

Con quali energie avremo a che fare per ciò che riguarda relazioni e gestione del denaro da qui a ottobre?

I sentimenti si tingono di fierezza e passionalità. C’è carisma e forte senso di dignità; il lato oscuro del transito può essere la degenerazione rispettivamente in autoritarismo e orgoglio smisurato.

C’è coraggio, entusiasmo, generosità, capacità, desiderio di godersi la vita in ogni aspetto. Il sesso diventa strumento portante dell’espressione del sentimento. Talenti artistici e creatività sono potenziati. E’ una Venere molto vitale, in grado di contagiare d’entusiasmo chi le sta intorno. L’intensità fa da padrona, la resistenza fisica è un altro punto di forza così come la capacità seduttiva. Se Venere in Leone fosse un Archetipo dei Tarocchi sarebbe senza dubbio “L’Imperatrice”. Se Venere è la Femminilità, l’Archetipo del Leone evoca il concetto di Regalità. La carta rappresenta: Potere Femminile, creatività, bellezza d’Animo, Missione dell’Anima. Vi ricordate l’articolo su Marte in Leone nel quale ho rappresentato Marte, il Principio Maschile, come un valoroso soldato regale? Ecco, nel Mese di giugno Marte in Leone si congiungerà a Venere in Leone. Il soldato regale s’unisce all’Imperatrice; il Maschile abbraccia il Femminile in una danza più che appassionata… Tenete occhi aperti e soprattutto il cuore aperto nel periodo di giugno-luglio perché la passione sarà più calda dell’afa romana. Vedremo il Soldato Regale e l’Imperatrice ballare insieme illuminati da un Sole che arde, simbolo appunto dell’Archetipo del Leone. Venere dal 23 luglio inizierà il moto retrogrado. Sarà occasione d’ interiorizzare un cambiamento radicale per ciò che riguarda: relazioni; percezione di cosa desidera il nostro cuore. Potremmo vivere delle relazioni in modo completamente diverso rispetto alle modalità conosciute fin’ora. I legami saranno percepiti (moto retrogrado, luglio-settembre) e poi vissuti (moto diretto settembre-ottobre) in una prospettiva completamente nuova (Venere quadrata a Urano), rivedendo completamente il nostro passato (Venere e Mercurio congiunti in moto retrogrado). Il transito sarà anche occasione di rivedere la gestione del denaro (Venere R quadrata a Giove).

Da un punto di vista karmico Venere in Leone sarà spunto per tutti noi di stabilire relazioni gioiose, autentiche, spontanee, per esplorare in un percorso condiviso il proprio Sé, mettendo (finalmente!) l’Ego da parte. L’Amore qui diventa strumento di guarigione.

Concludendo, se Venere in Leone fosse un film sarebbe sicuramente “Via col Vento”. Rossella O’ Hara incarna perfettamente le caratteristiche del transito così come la relazione con Rhett Butler potrebbe rappresentare la congiunzione Marte-Venere. E se una passione travolgente funzionale alla nostra crescita personale entrasse nelle nostre vite come un vento avverso? Quali potrebbero essere le conseguenze?

Marte risponderebbe “Francamente, me ne infischio”!

Venere risponderebbe “ci penserò domani”.

Dopotutto domani è un altro giorno.

Fonte: Astrologia Evolutiva e Tarologia by Luna Nuova

Ariete dal 21 marzo al 20 aprile Si risveglia l’attività, bene i progetti, nuovi collaboratori o soci, cambiamenti inevitabili. Favorito chi ha già un amore e vuole convivere o sposarsi.

Toro dal 21 aprile al 20 maggio Devi prendere iniziative nuove, ma attenzione al denaro, alcune attività sono molto impegnative e poco remunerative. Ultimamente non ti accontenti di spiegazioni da poco…

Gemelli dal 21 maggio al 21 giugno Hai bisogno di grande relax, riposo, ecco perché questa giornata dovrebbero essere dedicata: un lato no è la stanchezza; cura il fisico. Potresti arrabbiarti con un parente o una persona cara.

Cancro dal 22 giugno al 22 luglio C’è una situazione di lieve stallo, agitazione, devi prendere delle iniziative importanti. L’amore sembra lontano…

Leone dal 23 luglio al 23 agosto Chiedi, muoviti, parla con un capo, assòciati, fai domande. Giornata che rende più emotivi, sensibili, potresti emozionarti per poco, telefonate o incontri imprevisti.

Vergine dal 24 agosto al 22 settembre Giornata nervosa perché ogni volta devi dimostrare quello che vali. Questa sera cerca di rilassarti. Acquario indisponente.

Bilancia dal 23 settembre al 22 ottobre Potrebbero tornare a galla questioni mai risolte. Negli ultimi giorni è probabile che tu abbia vissuto anche fatica fisica, un lieve malessere di stagione.

Scorpione dal 23 ottobre al 22 novembre Intuizioni valide, torni in scena, devi difenderti da un’accusa, qualcuno nei prossimi giorni consulterà un esperto. Riceverai una proposta particolare.

Sagittario dal 23 novembre al 21 dicembre Saprai fare scelte indovinate e creative che porteranno ottime gratifiche. Tutte le novità sono da incentivare.

Capricorno dal 22 dicembre al 20 gennaio Il settore pratico è bene influenzato e oggi potresti chiudere buone trattative di denaro. Grande libertà di movimento e soprattutto se c’è stata una separazione si può rimediare, opportunità.

Acquario dal 21 gennaio al 19 febbraio Avrai tante cose da fare, ma mi raccomando niente sforzi, e soprattutto questa sera cerca di evitare polemiche che riguardano denaro o questioni familiari in sospeso. In amore è più difficile sciogliere i nodi: prudenza e tanta pazienza.

Pesci dal 20 febbraio al 20 marzo Non prendere sottogamba un invito, un’emozione, un incontro perché oggi proprio grazie alle nuove realizzazioni, ai nuovi stimoli puoi andare lontano. Favoriti gli accordi e le prove.