Scomparsa Saman, Bonaccini: “L’Emilia-Romagna non resterà in silenzio”

BOLOGNA – Il presidente dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, esprime un'”enrome preoccupazione” per la sorte di Saman Abbas, la diciottenne di Novellare scomparsa dopo aver rifiutato le nozze combinate imposte dalla famiglia, di origine pakistana.



“Impossibile oggi non pensare a Saman Abbas. Ci aggrappiamo alla speranza, ma la preoccupazione per la sua sorte è enorme“, ammette Bonaccini, che partecipato alla cerimonia di inaugurazione di una panchina rossa, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne, installata dalla Deco di Bagnacavallo.



“L’Emilia-Romagna non ha intenzione di restare in silenzio. Ogni individuo deve poter scegliere liberamente della propria vita, dovere delle istituzioni è difendere e garantire questo diritto. È una battaglia di civiltà, che ci riguarda tutti e non ammette divisioni”, scandisce il governatore.

Intanto proseguono nei campi vicini all’abitazione della famiglia le ricerche del corpo della ragazza, che, temono gli investigatori, potrebbe essere stata uccisa dai suoi stessi parenti.