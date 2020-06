VIDEO | Psicologi-farmacisti in piazza a Bologna: “Non siamo camici di serie b”

BOLOGNA – Anche a Bologna gli aspiranti psicologi, farmacisti e biologi protestano per chiedere di ottenere l’abilitazione alla professione senza passare per l’esame di Stato, come medici e infermieri. Lo hanno fatto stamattina con un flash mob in piazza Maggiore, davanti all’ingresso del Comune: distanziati e con mascherina, molti in camice bianco, esponendo cartelli o i manuali da studiare per l’esame. “Non siamo camici di serie B“, si legge sui cartelli portati in piazza dai manifestanti, oppure “Pari dignità alla professioni sanitarie” o ancora “Due lauree e più di 1.000 ore di tirocinio non retribuito bastano ad abilitare uno psicologo”. E poi, la richiesta “Abilitazione, abilitazione” scandita in coro. “Siamo psicologi, farmacisti e biologi candidati all’imminente esame di Stato per l’abilitazione alla professione. Siamo qui in quanto non ci sentiamo tutelati dalle istituzioni che dovrebbero rappresentarci, prima tra tutte il ministero dell’Università e della Ricerca”, spiega Dafne Pisano, psicologa, leggendo al megafono la lettera diffusa a livello nazionale per motivare la mobilitazione, nata da più gruppi Facebook.