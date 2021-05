Abruzzo, alla Asl 2 due giorni di vaccinazioni senza prenotazioni per over 80 e 60

PESCARA – Due open day per gli over 80 e due open night per gli over 60. Saranno due giorni di libero accesso al vaccino quelli organizzati dalla Asl 2 che, in primis, si rivolge agli anziani che non si sono iscritti alla piattaforma regionale. Le due iniziative si svolgeranno domani e venerdì 7 maggio, ma in orari e luoghi differenti.

Per gli over 80 deambulanti o comunque che hanno la possibilità di raggiungere i centri vaccinali, si parte domani da quello dell’Uccp di via Valignani a Chieti che rimarrà aperto dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.40 alle 19.30. Si prosegue venerdì al Pala Bcc di Vasto a disposizione di chi vorrà vaccinarsi dalle 8.30 alle 19.

“La nostra è una iniziativa necessaria per raggiungere i non vaccinati che magari sono soli e non possono contare sul supporto di famigliari per manifestare il proprio interesse – sottolinea in una nota il direttore generale della Asl Thomas Schael in una nota – Desideriamo mettere al sicuro la loro salute e proteggere il maggior numero di anziani possibile, che, com’è noto, sono i più esposti all’aggressione del virus e delle conseguenze più gravi. Ma questa è una sorta di ultima chiamata, perché ora le nostre energie devono concentrarsi sui fragili: ci diamo una settimana di tempo per somministrare a tutti almeno la prima dose. Resta poi il tema delle vaccinazioni domiciliari, per le quali è stata chiesta la partecipazione dei medici di medicina generale: finora si sono resi disponibili in 97 su un totale di 304, Per ognuno di loro la Direzione Asl ha garantito un minimo di 60 dosi a settimana”.



Per gli over 60, invece, l’open night che dà appuntamento nel centro vaccinale di Ripa Teatina. Si parte giovedì con la fascia oraria 15-19 riservata ai residenti di Villamagna, per proseguire fino alla mezzanotte con i cittadini di tutti i Comuni del territorio che si recheranno sul posto. Categoria quest’ultima che avrà libero accesso al vaccino per tutta la giornata successiva e sempre fino alla mezzanotte. Un’iniziativa, quella dell’open night, promossa da Mauro Petrucci, medico di medicina generale e segretario provinciale della Fimmg, che sarà coadiuvato da Maria Paola Di Sebastiano e Benedetta Pizzica, in servizio presso Usca e 118, che hanno offerto la propria disponibilità per sperimentare questa singolare formula. “D’intesa con la Asl desideriamo verificare l’efficacia e il gradimento della vaccinazione libera e fatta di notte – spiega – auspicando una partecipazione massiccia. L’abbiamo proposta per rendere l’accesso ancora più agevole, svincolata dalla prenotazione e in orario libero da impegni di lavoro, a vantaggio dei diretti interessati o dei famigliari che devono magari accompagnare persone più avanti negli anni. E speriamo anche che altri colleghi possano replicare l’esperienza”.