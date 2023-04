Tg Mondo Hi-Tech, edizione del 5 aprile 2023

PNRR, RAGGIUNTO IL TRAGUARDO SUL CLOUD

Sono oltre 14mila – tra Comuni, scuole e Asl – le amministrazioni locali italiane che hanno aderito agli Avvisi pubblici per la migrazione al cloud promossi dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In questo modo viene raggiunto l’importante traguardo del rispetto delle tempistiche del Pnrr, in linea con la Strategia Cloud Italia. La partecipazione è stata superiore alle attese. Sono state infatti oltre l’80% – invece del 75% previsto – le amministrazioni locali che hanno detto sì al cloud. In particolare, a richiedere i finanziamenti sono stati il 90% dei Comuni e l’80% delle scuole. Per il Sottosegretario di Stato con delega all’Innovazione tecnologica, Alessio Butti, “si tratta di un passo avanti fondamentale che permetterà di offrire servizi digitali ancora più moderni e affidabili, migliorando la vita di cittadini e imprese”.

A BOLOGNA NEL 2022 BOOM DI TICKET BUS VIRTUALI

Il biglietto elettronico dell’autobus ha conquistato i bolognesi. Nel 2022 sono stati oltre tre milioni i ticket virtuali – il 40% di tutti i titoli di viaggio singoli acquistati – con un risparmio di quattro tonnellate di carta.

L’azienda di trasporti Tper parla infatti di “svolta digitale”, “un netto cambio di paradigma nelle abitudini dell’utenza in pochi mesi, in particolare di quella occasionale”. La sfida digitale, afferma la presidente e ad di Tper, Giuseppina Gualtieri, “è priorità dell’azienda sin dalla sua nascita”, L’intento è rendere il servizio sempre più facile e accessibile. A distanza di un anno dall’introduzione del nuovo sistema, a Bologna un biglietto su tre viene acquistato con questo metodo di pagamento. Per l’assessore regionale ai Trasporti, Andrea Corsini, si tratta di “un’altra sfida vinta, un servizio apprezzato dai cittadini che ci mette in linea con le realtà europee più avanzate”.

TESTATO A FIUMICINO IL PUSHBACK ELETTRICO MOTOTOK

E’ stato testato all’aeroporto di Fiumicino ‘Mototok’, il pushback elettrico utilizzato per spostare un aeromobile dal gate alla pista. Il test è stato condotto dalla compagnia tedesca Mototok International in collaborazione con Vueling e Aviation Services. Lo strumento, completamente elettrico, viene comandato a distanza da un operatore che ha una visuale preferenziale dell’aeromobile a 360° grazie all’utilizzo di un controllo remoto ad alta tecnologia. L’operatore può verificare visivamente il corretto posizionamento del pushback e agevolare un fissaggio delicato e sicuro al carrello di atterraggio frontale dell’aeromobile. Con una ricarica completa si possono eseguire oltre 50 spinte consecutive di aeromobile. Tra i vantaggi di ‘Mototok’ c’è anche la riduzione del rumore e delle emissioni di CO2, in linea con l’obiettivo di abbatterle entro il 2050 previsto dal Green Deal.

ROMA, A PALAZZO CIPOLLA APRE ‘IPOTESI METAVERSO’

Si chiama ‘Ipotesi Metaverso’ la grande mostra ospitata a Roma da Palazzo Cipolla fino al prossimo 23 luglio. Il museo in via del Corso diventerà nei prossimi mesi contenitore di altalene immersive, filosofia digitale zen, tecnonatura, realtà virtuale, intelligenza artificiale, sculture blockchain, poesia e suoni generativi. Un vero e proprio viaggio nella mente dei creatori di mondi, dal Barocco a oggi, in un percorso che pone domande e ipotesi sul concetto tecnologico ed esistenziale di Metaverso. Ci si potrà dunque muovere tra linguaggi e visioni, e tra reale e virtuale, attraverso 32 artisti provenienti da tutto il mondo – 16 storici e 16 contemporanei – messi in relazione tra loro. Nelle intenzioni dei curatori della mostra, l’obiettivo è “abituarci a far convivere la dimensione fisica con quella digitale, in una nuova dimensione in cui nessuna delle due dovrebbe prevalere sull’altra”.