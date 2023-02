‘Citofonare Rai 2’ si trasferisce a Sanremo. Le prime immagini all’interno dell’Ariston

(Foto da Twitter)

ROMA – Paola Perego e Simona Ventura si trasferiscono a Sanremo. Le conduttrici del programma ‘Citofonare Rai2‘ che va in onda tutti i sabato mattina hanno trasmesso la puntata in diretta dal Teatro del Casinó di Sanremo. Inviate speciali Antonella Elia e Valeria Graci, collegate dai luoghi più importanti del Festival, per raccontare il dietro le quinte della 73esima edizione della kermesse. Nell’anteprima del programma è stato fatto vedere il teatro dell’Ariston pronto per l’inizio del Festival di Sanremo 2023.

Nella puntata tante sono state interviste ai cantanti in gara e ai protagonisti, tante le emozioni in attesa della partenza del 7 febbraio. In Teatro con le conduttrici molti ospiti, come Giovanna Civitillo, Silvia Salemi e Sandro Giacobbe, e anche tanti giornalisti con le loro opinioni e i loro pronostici. A mandare in delirio il web l’esibizione della Perego e della Ventura vestite come i Cugini di Campagna.

Sono fuori di testa non c'è dubbio 😂

Questo programma è uno spettacolo unico#citofonarerai2 #Sanremo2023 pic.twitter.com/pegANlcfm3 — 🎼@Tele_Visionaro🎶🎵🎶 Sanremo2023 (@TeleVisionaro) February 5, 2023