Raggi: “Case popolari nell’immobile di Casa Pound”

ROMA – “L’immobile di Casa Pound è di fatto occupato dal 2003 e si deve procedere alla sgombero. Nel frattempo ciò che è evidente è che né il Demanio né il Miur sono interessati a questo immobile mentre posso dire che il Comune di Roma è molto interessato e quindi l’idea è quella di poterlo prendere noi in carico e trasformarlo in un edificio di case popolari. Vogliamo arrivare a conclusione di questa triste vicenda nel più breve tempo possibile”. Così il sindaco di Roma, Virginia Raggi, rispondendo in diretta su Facebook ad alcune domande dei cittadini.