‘Aftersun’, una meraviglia per gli occhi: l’intervista alla regista Charlotte Wells

ROMA – Un’esplosione di meraviglia per gli occhi e per il cuore. Un ritratto intimo, dolce, potente, fragile e nostalgico del rapporto tra un padre e una figlia, Calum e Sophie, interpretati da due straordinari Paul Mescal (star di ‘Normal People’) e Frankie Corio (al suo primo ruolo) che non hanno avuto paura di mettere le loro emozioni e la loro fragilità così a nudo. Sublimi. Dal 6 gennaio nelle sale selezionate e in streaming su Mubi arriva ‘Aftersun’, debutto cinematografico della giovane e talentosa Charlotte Wells che per raccontare questa storia si è ispirata al rapporto con suo papà. Il film è stato scritto e diretto dalla regista scozzese, che è stata inserita tra i ’25 volti del cinema indipendente’ di Filmmaker Magazine e ha partecipato al Sundance Institute Screenwriters and Directors Labs 2020.

Il film – in anteprima mondiale al Festival di Cannes 2022 e all’ultima edizione di Alice nella Città – segue l’undicenne Sophie e suo padre, Calum: sono in vacanza in una località balneare turca alla fine degli Anni 90. Nuotano, giocano a biliardo e si godono la compagnia l’uno dell’altra. Calum è la versione migliore di se stesso quando è con Sophie. Sophie sente che tutto è possibile quando c’è Calum. Quando Sophie è da sola, affronta nuove amicizie ed esperienze. Mentre si godono il tempo trascorso insieme, Calum cerca di nasconderle un senso di malinconia che lo pervade. Vent’anni dopo, i teneri ricordi dell’ultima vacanza di padre e figlia diventano un ritratto potente e straziante del loro rapporto, mentre Sophie cerca di riconciliare il padre che conosceva con l’uomo che non ha mai conosciuto.

‘Aftersun’ è stato presentato in anteprima mondiale al Festival di Cannes 2022, dove ha vinto il Premio della Giuria French Touch. Di recente è stato candidato a 16 British Independent Film Awards, diventando così il secondo film con più nomination in assoluto, dove si è aggiudicato i premi per Miglior film indipendente britannico, Miglior regista, Miglior sceneggiatura, Miglior regista esordiente, Miglior fotografia, Miglior montaggio e Miglior supervisione musicale. Inoltre, Charlotte Wells ha anche vinto il premio come Miglior regista esordiente ai Gotham Award del 2022.

