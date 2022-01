Calcio, Antonio Cassano ricoverato al San Martino di Genova: “Condizioni in miglioramento”

GENOVA – L’ex calciatore Antonio Cassano è ricoverato da tre giorni alla Clinica di Malattie infettive del policlinico San Martino di Genova dove gli è stato diagnosticato un principio di polmonite. Ma le sue condizioni “alle 16.45 sono in costante miglioramento, al punto che è probabile che già nella giornata di domani venga dimesso, per proseguire la degenza presso la sua abitazione”.

La notizia arriva, in accordo con lo stesso Cassano, dalla direzione del Policlinico. In ospedale l’ex calciatore è entrato attraverso il percorso veloce di risposta assistenziale alle urgenze, meglio noto come fast track, a causa della desaturazione riscontrata a casa dal medico curante, si aggiunge. Cassano è quindi stato sottoposto ad accertamenti “che hanno evidenziato un principio di polmonite. Già vaccinato con due dosi Pfizer, è stato trattato con Remdesivir che ha prodotto subito evidenti benefici, come da protocolli”, conclude la nota del San Martino.