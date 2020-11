Trump: “Abbiamo vinto, ma ci sono brogli. Pronti ad andare alla Corte Suprema”

ROMA – “E’ un imbroglio, una frode: ci preparavamo a vincere e lo abbiamo fatto. Il nostro obiettivo adesso e’ assicurarci che le elezioni siano integre. Momento importantissimo. Quindi ci rivolgeremo alla Corte suprema: vogliamo che tutti i voti finiscano, non vogliano che trovino schede alle 4 del mattino aggiunte all’ultimo. È un momento molto triste per quanto mi riguarda. Ma noi abbiamo gia’ vinto, ringrazio tutti i miei sostenitori e chi ha lavorato con noi”. Lo ha detto Donald Trump, nel suo primo discorso dopo la chiusura dei seggi negli Stati Uniti.

“Che succede ora alle elezioni?” ha continuato il presidente uscente. “Sanno che non potevano vincere e quindi hanno detto ‘andiamo in tribunale’. Lo avevo detto io dal giorno stesso in cui sono stati mandate decine di milioni di schede per posta. E’ un imbroglio, una frode per gli americani“.



Il presidente uscente, inoltre, ha annunciato la vittoria in stati decisivi. come la Georgia, il Nord Carolina e la Pennsylvania.

