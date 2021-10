Torna Italia Africa Business Week, a Roma da sabato 9 ottobre

ROMA – “Building back better together”: questo lo slogan della quinta edizione di Italia Africa Business Week (Iabw), forum economico italo-africano, che si svolgerà sabato 9 e domenica 10 ottobre a Roma, nella sede del Centro congressi di Villa Aurelia, in via Leone XIII 459, in forma ibrida, cioè in presenza e online. La nuova edizione, si riferisce in una nota, si terrà immediatamente dopo lo svolgimento della Terza conferenza ministeriale Italia Africa (7/8 ottobre 2021) organizzata dal ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale (Maeci).

Come per gli anni precedenti, anche quest’edizione vede l’evento organizzato dall’Associazione Le Réseau con il patrocinio del Maeci e quello dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo. Il forum gode della collaborazione della Confederazione nazionale degli artigiani e delle Piccole e medie imprese (Cna), Confindustria Assafrica&Mediterraneo, di Promos-Italia, di Businessmed, del Gruppo Loukil, dell’Università Luiss Guido Carli. Sponsor principale è lo studio legale BonelliErede.

I PARTECIPANTI AL FORUM

Parteciperanno ospiti istituzionali italiani ed africani. Tra questi la viceministra degli Affari esteri Marina Sereni, il ministro degli Affari esteri e della cooperazione del Mali Abdoulaye Diop, il ministro degli Affari esteri di Madagascar Patrick Rajoelina, il ministro della Cooperazione internazionale e del partenariato pubblico-privato della Repubblica del Congo Denis-Christel Sassou, la rappresentante speciale Ue per il Sahel Emanuela Claudia Del Re. Attesi anche rappresentanti del settore privato, come Gianpiero Succi, partner BonelliErede, Ruggero Aricò, vicepresidente di Confindustria Assafrica&Mediterraneo, Andrea Chiesi, Head of special projects di Chiesi Farmaceutici, Saliou Dieye, presidente del Wauti (Unione degli istituti fiscali dell’Africa occidentale), Sandra Momah, Presidente della Rete africana delle professioniste donne, Federico Bega, Chief Strategy Officer di Promos Italia Scrl, Christian Richmond Nzi, fondatore di Mygrants S.r.l., Piergiorgio Valente, presidente di Cfe Tax Advisers, Marco Francesco Mazzu’, Recruiting Leader e professore di Marketing & Digital, Università Luiss Guido Carli, Bertrand Tchana, direttore di Cardiologia pediatrica dell’Azienda ospedaliera universitaria di Parma, Gerard Komonsira Dioma, famarcista, e Yalgado Ouédraogo dell’University Hospital Center. Secondo Cleophas Adrien Dioma, presidente esecutivo di Iabw, “le Pmi italiane sono i migliori partner delle Pmi africane”. Come ha sottolineato Sereni, “l’Africa è un continente centrale per l’Italia”.

I TEMI AL CENTRO DEL FORUM

Innovazione, digitalizzazione, sostenibilità, comunicazione e transizione ecologica saranno il cuore di questa nuova edizione del forum il tutto nel contesto della più ampia piattaforma italo-africana di business networking. Iabw 2021 ospiterà panel specifici sulla scienza e la ricerca scientifica nel continente africano e sulle opportunità di crescita e sviluppo rappresentate dal mondo universitario, sul valore della cultura e della conoscenza, sulle nuove prospettive e le opportunità per le Pmi italiane in Africa, sulla valorizzazione dei giovani, delle donne e della diaspora africana e dell’imprenditoria migrante come attori principali nelle azioni di co-sviluppo e ripresa post pandemica.

Saranno centinaia le imprese, i professionisti e gli esperti di diversi settori commerciali africani e italiani presenti in sala, oltre a una nutrita rappresentanza del corpo diplomatico africano a partecipare alla quinta edizione di Iabw. Il forum, si riferisce nella nota, è uno spazio per organizzare incontri istituzionali bilaterali di alto livello, incontri B2B e B3B tra imprese, professionisti e istituzioni italiane ed africane, Country Presentation e conferenze. La manifestazione rappresenta un’occasione di approfondimento e di networking per esplorare nuove opportunità di business per le imprese italiane in Africa e viceversa e di visibilità per quanti intendono accompagnare, attraverso i lori prodotti e/o servizio, le realtà imprenditoriali.

Secondo gli organizzatori, Iabw è il luogo ideale per fare incontrare domanda e offerta, per costruire ponti di alto valore economico e di crescita tra Italia e Africa, con un focus particolare rivolto alle startup e alle piccole-medie imprese. La manifestazione, che si conferma il primo evento del suo genere in Italia, sarà multilingue e multilivello, una grande opportunità per gli imprenditori italiani ed africani per incontrarsi e costruire nuove relazioni economiche e di business basate sulla conoscenza reciproca e sulle nuove opportunità.