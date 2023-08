Le migliori porte blindate da esterno: quali sono le migliori marche?

Qual è la porta blindata più sicura? Quali sono le migliori marche di porte blindate di ultima generazione? In questo articolo vedremo insieme come scegliere una porta blindata da esterno, quali sono le più sicure e quali sono gli elementi da tenere in considerazione per effettuare un acquisto consapevole.

In Italia, il mercato offre una varietà di produttori specializzati in portoncini blindati da esterno, ognuno con un approccio unico alla progettazione e alla produzione.

Alcuni di essi si dedicano esclusivamente alla realizzazione di porte blindate ad altissima sicurezza, garantendo la massima protezione e tranquillità.

Altri invece mettono l’enfasi sulla creazione di portoncini d’ingresso insonorizzati, offrendo un’oasi di silenzio e tranquillità all’interno dei nostri spazi abitativi.

Inoltre, ci sono produttori che si concentrano sull’aspetto dell’isolamento termico, progettando portoni blindati per esterno in grado di proteggerci da raffiche di vento e pioggia battente, mantenendo un clima interno confortevole durante tutte le stagioni.

E non mancano porte che combinano armoniosamente tutti e tre questi elementi, proponendo soluzioni complete che garantiscono il massimo comfort, la massima sicurezza e un ambiente accogliente e tranquillo all’interno delle nostre case.

Ogni produttore contribuisce a soddisfare le diverse esigenze dei consumatori, consentendo loro di scegliere la soluzione più adatta alle loro necessità e preferenze.

Ma quali sono le migliori porte blindate da esterni?

Come prima scelta, segnaliamo ArietePorteBlindate , quella che è considerata la porta blindata più sicura in Italia. Questa azienda, con sede a Genova e showroom dislocati in diverse città del Paese, è riconosciuta per offrire la porta blindata definitiva in termini di sicurezza e prestazioni. Le porte d’ingresso esterne di Ariete sono in grado di coniugare isolamento termico, insonorizzazione e massima sicurezza. Grazie alla soglia termica e alla doppia guarnizione di tenuta, queste porte assicurano una protezione efficace contro raffiche di vento impetuose e forti piogge, creando un ambiente interno confortevole e sicuro. Inoltre, la coibentazione in lana minerale ignifuga permette di isolare l’abitazione dai rumori esterni, garantendo un ambiente tranquillo e sereno all’interno. La sicurezza è una priorità per Ariete, e questo si riflette nella serratura con cilindro in acciaio cromo-nichel e nel defender dalla forma particolare, praticamente inviolabile. Senza dubbio, Ariete Porte Blindate rappresenta la scelta ideale per coloro che cercano una porta blindata che unisca perfettamente stile, comfort e sicurezza, offrendo un prodotto senza eguali nel panorama delle porte blindate in Italia.

Vighi, un’azienda di origine italiana con sede nella città di Parma, vanta una storia di eccellenza sin dalla sua fondazione nel lontano 1980. Si è guadagnata il prestigio di essere una delle pioniere nel settore della produzione di portoncini blindati da esterno moderni, rivoluzionando l’industria grazie all’introduzione del cilindro europeo, una tecnologia che oggi è diventata una caratteristica essenziale in tutte le porte moderne. Con un approccio unico al mercato, Vighi ha creato una rete di Vighi Store disseminati in tutto il territorio italiano. Questi spazi espositivi esclusivi sono dedicati completamente alle porte Vighi, rappresentando dei veri e propri gioielli architettonici. La maestria artigianale e l’attenzione ai dettagli si uniscono per creare opere uniche che incarnano il gusto e lo stile distintivo di ogni persona. Ogni passo del processo di creazione viene eseguito con cura e dedizione, garantendo che ogni porta Vighi sia un capolavoro unico nel suo genere.

Torterolo & Re, con sede a Savona, è specializzata nella produzione di porte blindate per interno e per esterno presso il proprio impianto produttivo in Liguria. Oltre alle porte d’ingresso, l’azienda offre anche altri prodotti legati alla sicurezza, come infissi e serramenti antieffrazione, scuri e persiane di sicurezza. Una delle caratteristiche distintive dell’azienda è la stretta collaborazione con importanti studi di design, che permette di offrire ai clienti una vasta gamma di modelli e materiali per personalizzare i pannelli interni delle porte blindate, garantendo una soluzione su misura per le loro esigenze.

Sicuramente i fattori che possono influire in maniera positiva sulla sicurezza di un’abitazione sono molteplici, tuttavia l’elemento da cui non si può prescindere è senz’altro la porta blindata.

Proteggere la propria casa con una porta blindata esterna ben performante è indispensabile, soprattutto laddove l’abitazione si affacci direttamente ad uno spazio esterno, come potrebbe essere un giardino o una strada pubblica, andiamo dunque a scoprire quali dovrebbero essere le caratteristiche di una buona porta blindata da esterno.

Capacità di resistenza alle effrazioni

Anzitutto, una porta blindata per esterno deve ovviamente essere robusta e resistente, e da questo punto di vista è utile sottolineare che esiste un parametro del tutto oggettivo tramite cui si può conoscere il livello di affidabilità di un modello, ovvero la classe antieffrazione.

A tutte le porte blindate esterne è associata una classe antieffrazione di appartenenza: le classi sono 6, dalla meno affidabile, la 1, a quella che lo è più, la 6, e per la sicurezza domestica i modelli consigliati sono quelli appartenenti alle classi antieffrazione 3 e 4.

Le classi 1 e 2 non possono essere considerate affidabili in quanto troppo vulnerabili, mentre le classi 5 e 6 trovano impiego in contesti di massima sicurezza come caveau e luoghi in cui sono custoditi valori.

Per una casa, come detto, non servono necessariamente porte blindate classe 6, bensì, le classi 3 e 4 sono ideali, essendo in grado di resistere anche a tentativi di effrazione condotti con l’ausilio di appositi strumenti e protratti per lassi temporali significativi.

Isolamento termico

Le porte blindate per esterno, proprio perché affacciate direttamente su uno spazio outdoor, devono saper garantire un buon livello di isolamento termico.

Quest’aspetto è molto importante e non va sottovalutato: la porta d’ingresso di un’abitazione, d’altronde, ha una superficie molto ampia, e se non si installa un modello ben isolante si andrà inevitabilmente a verificare una dispersione termica, e un possibile ingresso di aria e acqua durante le piogge più intense.

Scegliendo una porta blindata per esterno ben isolante, invece, le dispersioni termiche saranno minime e ciò comporterà una riduzione dei consumi energetici, tanto in inverno, quando si ricorre al riscaldamento, quanto in estate, quando si utilizzano i climatizzatori.

Per ben far comprendere a che punto una porta blindata può essere importante in tale ottica, si può sottolineare che l’installazione di un modello performante può consentire all’immobile di raggiungere una classe energetica di più alto livello, con tutti gli aspetti positivi che ne conseguono, anche in termini di valore commerciale.

A livello di comfort, invece, una porta da esterno isolante permette di vivere la casa in modo più agevole: potrai dire finalmente addio agli spifferi provenienti da sotto la porta e al rischio che penetri l’acqua in casa durante le piogge più insistenti.

Insonorizzazione

Dal momento che questi portoncini d’ingresso da esterni si affacciano su uno spazio outdoor è da considerarsi un aspetto molto importante anche la loro capacità di isolamento acustico.

Una portone blindato per esterno insonorizzato, infatti, è in grado di ridurre (o abbattere quasi totalmente) il rumore del traffico, dell’abbaiare del cane o degli schiamazzi dei vicini provenienti dall’esterno.

Allo stesso tempo, una porta blindata a massimo isolamento acustico non permette a chi sta fuori di ascoltare quello che succede all’interno della tua casa.

Con un portoncino blindato esterno insonorizzato, potrai dunque godere della dovuta privacy e del meritato comfort tra le mura domestiche.

Design e tecnologia

Considerando che le porte blindate per esterni influiscono in maniera importante sul colpo d’occhio della facciata dell’immobile devono essere all’altezza anche dal punto di vista del design, anche l’estetica, dunque, ha la sua rilevanza al momento della scelta, senza trascurare la tecnologia.

Oggi l’industria del settore ha compiuto veri e propri passi da gigante per quel che riguarda le dotazioni “tech”, dunque le migliori porte blindate possono vantare serrature apribili con tastierini alfanumerici, smartphone o smartwatch, spioncini digitali (che fungono come una vera e propria telecamera di videosorveglianza), e altre funzioni gestibili da remoto come gli altoparlanti integrati e tanto altro ancora.

Per quanto riguarda il design, invece, le migliori aziende produttrici di portoncini d’ingresso per esterni permettono una scelta pressoché illimitata del colore e del disegno dei rivestimenti interni ed esterni, della maniglieria e dei dispositivi di chiusura.

Optando per l’azienda giusta, potrai dunque dare spazio illimitato alla fantasia e scegliere la porta d’ingresso blindata che hai sempre desiderato.

Montaggio

Lo sapevi che la maggior parte dei problemi legati ai serramenti sono dovuti ad una posa in opera non corretta?

L’importanza dell’installazione della porta blindata è cruciale e può influire fino al 70% sulle sue prestazioni effettive. Anche una porta di massima sicurezza, se installata in modo improprio, rischia di non mantenere le promesse di sicurezza, isolamento termico e acustico dichiarate nei test di laboratorio.

Per capire se un’azienda è in grado di posare infissi e porte blindate in maniera adeguata, non esiste una risposta definitiva, ma ci sono tre consigli utili:

Leggere recensioni e opinioni : consulta le recensioni online e le testimonianze di clienti che hanno già acquistato prodotti o servizi da quella specifica azienda. Questo ti darà un’idea delle esperienze degli altri clienti e della qualità del loro lavoro.

: consulta le recensioni online e le testimonianze di clienti che hanno già acquistato prodotti o servizi da quella specifica azienda. Questo ti darà un’idea delle esperienze degli altri clienti e della qualità del loro lavoro. Verificare la formazione dei posatori : In fase commerciale, puoi chiedere all’azienda se i posatori hanno frequentato corsi di formazione sulla corretta posa in opera degli infissi e delle porte blindate. Una formazione adeguata può garantire un’installazione professionale e di qualità.

: In fase commerciale, puoi chiedere all’azienda se i posatori hanno frequentato corsi di formazione sulla corretta posa in opera degli infissi e delle porte blindate. Una formazione adeguata può garantire un’installazione professionale e di qualità. Richiedere referenze: chiedi ad amici, parenti o conoscenti che hanno già utilizzato i prodotti e i servizi dell’azienda in questione se sono stati soddisfatti del risultato e se consigliano l’azienda per l’installazione di infissi e porte blindate.

Raccogliendo informazioni da diverse fonti e facendo delle verifiche, potrai prendere una decisione più informata sull’azienda a cui rivolgerti per l’installazione della tua porta blindata.

Sebbene il prezzo sia un aspetto da considerare nella scelta di una porta blindata, dovrebbe essere l’ultimo valore a cui prestare attenzione.

Questo perché una porta blindata rappresenta un investimento cruciale per garantire la sicurezza della propria casa e della famiglia, il cui valore è davvero inestimabile.

Nel mercato si trovano porte blindate di vario livello, con prezzi e caratteristiche differenti, spaziando da opzioni più economiche a vere e proprie soluzioni di lusso. Questa vasta gamma comprende portoncini disponibili a poche centinaia di euro, fino a modelli più complessi che possono raggiungere cifre a decine di migliaia.

Per le porte blindate da esterni, si parte da circa 3.500 euro e si può arrivare a circa 7.000 euro. Per i portoni blindati per esterno con vetro, invece, si parte indicativamente dai 4.500 euro e si possono raggiungere cifre elevate, oscillando tra i 10.000 e i 12.000 euro.

Il prezzo dipende da diverse caratteristiche, come il livello di sicurezza garantito, la tipologia di struttura e, nel caso di porte finestrate, la forma del vetro. Inoltre, gli accessori di sicurezza, come serrature elettroniche e spioncini digitali, possono incidere notevolmente sul costo finale.

In ogni caso, è importante tenere sempre a mente che investire in una porta blindata di qualità rappresenta una scelta saggia, poiché la sicurezza e la protezione che offre alla propria casa e alla famiglia non hanno prezzo.

Perché acquistare una porta blindata? I furti domestici in Italia

I furti domestici sono, a livello generale, una minaccia molto concreta nel nostro Paese, come confermato da numerose statistiche.

L’Indice della Criminalità 2022, report pubblicato da Il Sole 24 e strutturato sulla base delle denunce pervenute alle Autorità, ha messo in evidenza delle statistiche davvero preoccupanti per determinate province: a Ravenna, ad esempio, si sono registrati ben 489,1 furti domestici ogni 100.000 abitanti, numeri molto alti anche a Pavia, con 387,9 episodi ogni 100.000 abitanti, e a Pisa, con 384,7.

Il livello di allerta però, come si diceva, si alza notevolmente in estate, e da questo punto di vista sono emblematici i dati pubblicati dal portale Facile.it e relativi ad una ricerca commissionata alla società EMG Different.

In Italia, infatti, si verificano ben 14 furti domestici ogni ora, per un totale di 124.000 episodi all’anno, e ben il 69% degli italiani, ovvero circa 29 milioni di persone, ha affermato di avere qualche timore a lasciare la propria abitazione in estate.

Le porte blindate rappresentano una barriera importante contro i tentativi di effrazione, ma è essenziale comprendere la loro reale importanza nella protezione della nostra casa.

Sorprendentemente, quasi la metà dei furti avviene attraverso lo scasso della porta blindata stessa.

Questo fatto sottolinea quanto sia cruciale investire in una porta di alta qualità, capace di resistere a forti impatti e tentativi di effrazione, riducendo al minimo il rischio di intrusioni indesiderate.

La scelta di una porta blindata di ultima generazione rappresenta, quindi, un passo significativo per garantire la sicurezza del tuo ambiente domestico e della tua famiglia.

Conclusioni

In conclusione, scegliere la porta blindata ideale per le proprie esigenze e garantire la massima sicurezza per la propria casa può essere un processo complesso ma gratificante.

Abbiamo esaminato alcune delle migliori marche di porte blindate in Italia, ognuna con le sue caratteristiche uniche e prestazioni di alto livello.

Ricorda di considerare attentamente le tue necessità specifiche, valutando il livello di sicurezza, l’isolamento termico e acustico desiderato, così come gli accessori di sicurezza aggiuntivi.

L’investimento in porte blindate di qualità può essere un valore inestimabile per proteggere la tua casa e la tua famiglia.

Inoltre, abbiamo visto come i prezzi variano in base alle specifiche caratteristiche delle porte, ma la sicurezza e la tranquillità che queste porte possono offrire sono impagabili.

Scegliere una porta blindata adeguata ti garantirà non solo la protezione, ma anche il comfort e la serenità di vivere in un ambiente sicuro e accogliente.