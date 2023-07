Calcio, sui canali social della Roma la maglia numero dieci: tifosi in subbuglio

ROMA – Per i tifosi della Roma è un colpo al cuore, un tuffo nel passato fino al 28 maggio del 2017 quando Francesco Totti giocò la sua ultima partita con la maglia giallorossa. Dopo di allora la maglia con il numero 10 sulle spalle non l’ha più indossata nessuno, neanche Paulo Dybala che dallo scorso anno con le sue giocate ha riportato in campo l’entusiasmo che mancava da 6 anni. In queste ore i social della Roma sono in subbuglio, da quando sono apparse due foto che fanno seguito all’annuncio dell’Adidas quale firma per il nuovo kit da gioco della squadra. In una c’è una maglia da gioco della Roma, priva del numero e nell’altra, con il logo dell’Adidas, appare un numero ’10’.



“Se torna Totti giocherà meglio di metà squadra”, scrive un tifoso ipotizzando un ritorno in campo della bandiera della Roma. Arriva il primo sostegno: “Ma er capitano infatti 15 minuti se li po ancora fa”. E ancora: “Ma come back aooo??”, una domanda piena di curiosità e speranza. C’è poi chi va più sul realistico: “Datela a Dybala”. Un altro, un tifoso francese della Roma di nome Julien, scrive: “Dybala avec le numéro 10 je suis tout nu”, “Dybala con la maglia numero 10 mi spoglio tutto nudo”. Una combinazione 10 + Dybala che a Roma per molti significherebbe vendere tantissime maglie: “Addio budget pe le vacanze”, scrive un tifoso. Imitato da un altro che rivolgendosi al social media manager della Roma, dice: “La gente ha mutui e rate da pagare, fate uscire le cose con calma altrimenti ci mandate sul lastrico”. Per tanti altri tifosi l’ipotesi su destinatario della maglia potrebbe riguardare Pellegrini, ma il nome di Dybala sfiora il plebiscito: “Paulooooo”.