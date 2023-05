Napoli si tinge d’azzurro, fuori dal Maradona è già festa scudetto

NAPOLI – È già festa fuori dallo stadio Maradona dove questa sera sarà trasmesso il match di serie A Udinese-Napoli, incontro che potrebbe garantire la matematica vittoria dello scudetto da parte degli azzurri. La partita sarà trasmessa da maxischermi posizionati a bordo del perimetro di gioco. Al Maradona, con l’evento che ha fatto registrare il sold out, sono attesi in 50mila, ma sono già migliaia i tifosi che affollano i gate di accesso all’impianto sportivo. I cancelli sono stati aperti dalle 18.

Per strada, a Fuorigrotta, i supporter del club di Luciano Spalletti intonano i cori che hanno accompagnato le ultime giornate di campionato come “Vinceremo il tricolor” e “Napoli torna campione”.



Mentre cresce l’attesa per la partita delle 20:45 al Dacia Arena, il Maradona è già avvolto da una nube azzurra, il colore dei fumogeni accesi dai tifosi in vista dell’apertura dei cancelli. Il quartiere è presidiato dalle forze dell’ordine, mentre è appena entrata in vigore l’ordinanza che ha vietato la vendita di bevande in contenitori di materiale rigido sia all’interno dello stadio che nei locali in prossimità dello stesso.

