Maradona sold out per il live streaming di Udinese-Napoli: tutte le info

NAPOLI – Sold out al Maradona. La società informa che sono esauriti i biglietti per assistere all’evento speciale di questa sera con i maxischermi posizionati a bordo del perimetro di gioco che trasmetteranno il match Udinese-Napoli, in programma alle 20:45 al Dacia Arena.

I tornelli dello stadio Maradona, dove sarà possibile assistere all’incontro di calcio che potrebbe sancire la vittoria matematica dello scudetto da parte degli azzurri, apriranno alle 18.

LA MAXI ISOLA PEDONALE

La misura della maxi isola pedonale del centro messa in campo domenica scorsa in occasione di Napoli-Salernitana per la possibile festa scudetto sarà riproposta anche oggi a seconda di quando arriverà la conquista aritmetica dello scudetto da parte della squadra di mister Spalletti. L’area è quella interna al perimetro delimitato dalle seguenti strade/piazze: largo Sermoneta, via Francesco Caracciolo, via Partenope, via Nazario Sauro, via Ammiraglio Ferdinando Acton, via Cristoforo Colombo, via Nuova Marina, via Ponte della Maddalena, via Reggia di Portici, via Emanuele Gianturco, via Taddeo da Sessa, corso Meridionale, via Firenze, piazza Principe Umberto, corso Giuseppe Garibaldi, piazza Carlo III, via Foria, piazza Cavour, piazza Museo Nazionale, via Santa Teresa degli Scalzi, via Salvator Rosa, piazza Giuseppe Mazzini, corso Vittorio Emanuele, salita Piedigrotta, piazza Sanazaro, via Mergellina. Altre strade da interdire al transito e alla circolazione dei veicoli sono: via Santa Teresa degli Scalzi, corso Amedeo di Savoia, via Salvator Rosa (da piazza Mazzini ad aiuola Santacroce), via Torquato Tasso, salita della Grotta, gallegia 4 Giornate, galleria Laziale, via Fuorigrotta (da via delle Legioni alla confluenza con la galleria Laziale, via Orazio.

MEZZI PUBBLICI APERTI FINO ALLE 2

In occasione dei possibili festeggiamenti per lo scudetto, a Napoli saranno in funzione fino alle 2 di venerdì 5 maggio la Linea 1 della metro, le funicolari Centrale, Mergellina e Montesanto, la Linea 2 della metro. Eav ha predisposto il rafforzamento dei servizi ferroviari sulle linee Flegree e sulla Metropolitana Piscinola-Aversa con prolungamento orario sino alla mezzanotte.

DIVIETO BEVANDE IN VETRO AL MARADONA

Al Maradona di Napoli è vietata la vendita di bevande in contenitori di vetro, lattine, plastica rigida, tetrapak o qualsiasi altro materiale rigido in occasione della trasmissione in live streaming del match di serie A Udinese-Napoli, incontro che potrebbe sancire la vittoria matematica dello scudetto da parte degli azzurri. Lo dispone un’ordinanza del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.

L’obiettivo del Comune è “garantire il miglior disimpegno dei servizi di ordine e sicurezza pubblica” nello stadio Diego Armando Maradona.

Le regole valgono dalle tre ore precedenti all’evento, in programma questa sera alle 20:45, alle due ore successive. È consentita la vendita di bevande in contenitori rigidi soltanto nei casi di servizi al tavolo, altrimenti sarà obbligatoria la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta sia all’interno dello stadio che nei locali delle aree vicine all’impianto sportivo. L’ordinanza indica tutte le strade del quartiere di Fuorigrotta dove sarà in vigore il provvedimento.

IL BENVENUTO DELL’UDINESE: “DACIA ARENA NATA PER MATCH COSÌ“

“La Dacia Arena è nata per ospitare questo tipo di partite”, e – nelle more del comunicato dell’Udinese – lo scudetto del Napoli.

Dopo le polemiche degli ultimi giorni sui messaggi minacciosi dei tifosi di casa sui festeggiamenti dei napoletani in città, il club friulano manda un segnale distensivo sui social: “La Dacia Arena è nata per ospitare grandi partite e godere dello spettacolo del calcio con passione e amore per i propri colori, supportando la propria squadra e rispettando gli avversari. Chi ama il calcio, vive di questi valori”.

Per il match scudetto a Udine sono attesi stasera 15mila tifosi del Napoli, di cui 11mila allo stadio.