Apre a Brescia la pasticceria di Blanco: L’isola delle rose store

ROMA – “L’isola delle rose” non è più solo un celebre singolo di Blanco, quello con il quale si è esibito a Sanremo 2023 scatenando un fiume di polemiche. La canzone è ora anche il nome della pasticceria e focacceria che il cantautore inaugurerà sabato 6 maggio a Brescia, in viale Italia 9.

“Un’isola felice dove nascono bontà”, così viene definita sulla pagina Instagram ufficiale che in più post ha annunciato anche la presenza dell’artista all’apertura del negozio (alle 16).

TUTTI I PRODOTTI MONITORATI DALLA NUTRIZIONISTA, PARENTE DEL PAPÀ

Biscotti, tavolette, creme, confetture e non solo. Spulciando il sito ufficiale l’offerta proposta è ampia e accuratamente selezionata per soddisfare ogni esigenza: dal senza glutine e il senza latte ai prodotti proteici. Ad affiancare i cuochi una nutrizionista: la dottoressa Patrizia Fabbriconi, parente del padre di Blanco che al secolo è Riccardo Fabbriconi.

“La nostra produzione di dolce e salato tradizionale, associata anche ad una proposta di prodotti senza glutine, senza lattosio e chetogenici- si legge sul sito ufficiale dello store- nasce dalla volontà di offrire a tutti un’esperienza gustativa di qualità, senza compromessi e/o rinunce ai gusti, che si pensa di dover perdere quando si tratta di prodotti senza glutine”.

L’INAUGURAZIONE

Per l’inaugurazione, L’isola delle rose store ha pensato a delle speciali box realizzate in occasione della Festa della Mamma. Queste potranno essere autografate proprio da Blanco, il quale si tratterrà nello shop fino alle 18. Alle 18 di oggi, invece, sarà aperta l’iscrizione al Priority Pass, uno speciale pass per avere la certezza di incontrare Blanco.

L’Isola delle Rose, poi, sarà sempre aperto al pubblico dal martedì al sabato dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19.

LE ACCUSE PER DANNEGGIAMENTO DOPO SANREMO 2023: CHIESTA ARCHIVIAZIONE

Intanto, la procura di Imperia ha chiesto l’archiviazione dell’accusa di danneggiamento aggravato per i fatti di Sanremo 2023. Blanco, a seguito di un problema tecnico, aveva distrutto la scenografia floreale che riempiva il palco proprio per l’esibizione del brano “L’isola delle rose”. Anche Amadeus era stato ascoltato sul caso in questura come persona informata dei fatti. “Amadeus- ha detto il procuratore di Imperia Alberto Lari- è stato ascoltato dalla Digos di Milano e, sulla base delle giustificazioni fornite, riteniamo che il fatto si possa archiviare”.

IL CODACONS SI OPPONE

Il Codacons ha già annunciato che si opporrà a questa decisione. Il presidente Carlo Rienzi ha commentato così: “Non condividiamo la richiesta di archiviazione, anche a seguito di quanto emerso dopo i fatti di Sanremo e delle evidenze secondo cui non si sarebbe trattato di una scena concordata con la Rai, ma di una vera e propria esplosione di rabbia da parte dell’artista”.