Quasi sold out il ritorno a Bologna delle stelle del pattinaggio su ghiaccio

BOLOGNA- Non ci saranno piste negli immediati paraggi (a Fanano, sull’Appennino modenese, l’unica struttura in Emilia-Romagna per l’attività sportiva), ma Bologna non si fa mancare niente, nemmeno le grandi star internazionali del pattinaggio su ghiaccio. L’esordio, nel 2019, di Bolo On Ice all’Unipol Arena con la superstar Evgeni Plushenko e i suoi ‘amici’ pattinatori da tutto il mondo, compresa la campionessa italiana Carolina Koster, fu un successo di pubblico: 12.000 sugli spalti del palazzetto di Casalecchio di Reno e 10 milioni di spettatori globali via tv.

IN PISTA I CAMPIONI OLIMPICI

Sarebbero dovuti tornare l’anno successivo, ma la pandemia ha mandato all’aria i piani degli organizzatori. Fino a oggi, perché le stelle di questo sport, capace di affascinare anche i non addetti ai lavori, si preparano a tornare in pista a Bologna la sera dell’Epifania. Da non perdere l’esibizione dei campioni olimpici in carica di danza sul ghiaccio, i francesi Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron. In pista anche il pluricampione del mondo Javier Fernandez, la vicecampionessa mondiale Loena Hendrickx.

AMMIRARE IL QUADRUPLO AXEL DI MALININ

Lo spettacolo di dopodomani sarà l’occasione anche per vedere all’opera il giovanissimo fenomeno americano Ilia Malinin, campione mondiale juniores e primo atleta nella storia del pattinaggio mondiale ad aver presentato con successo il quadruplo axel (quattro rotazioni e mezzo in aria, un salto considerato impossibile). Lo show sarà introdotto da un gruppo di oltre 200 pattinatori (dai tre ai 70 anni) appartenenti a diverse società sportive della regione che presenteranno la coreografia collettiva “Sulla via Emilia”.

CORSA AGLI ULTIMI BIGLIETTI

Così, mentre all’Unipol Arena fervono i complessi preparativi per l’allestimento della pista, anche questa edizione si avvia verso il sold out. Appuntamento, dunque, alle 21 per l’inizio dello spettacolo. Biglietti sulle piattaforme Ticketone e Boxerticket.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it