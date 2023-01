Tutti pazzi per Posaman, arriva la serie ‘Sono Lillo’: l’intervista

ROMA – Dopo ‘LOL: Chi ride è fuori’, Lillo torna nei panni di Posaman nella serie comedy ‘Sono Lillo’, dal 5 gennaio su Prime Video con la regia di Eros Puglielli. Tutti pazzi per questo improbabile supereroe che ha un solo superpotere: quello di fare delle pose da copertina di successo. La serie Original italiana, prodotta da Lucky Red, mostra come il vero superpotere sia trasformare le imperfezioni in punti di forza, rompendo quella perfezione apparante che anima le bacheche social. Otto episodi che hanno al centro anche le gioie e i dolori del successo.

Per Lillo è arrivato il momento di scegliere tra fama e vita privata, perché la moglie (Sara Lazzaro) sembra davvero non sopportarlo più. Accompagnato dai comici più amati della scena contemporanea Lillo cerca di ritrovare se stesso dietro la maschera che si è costruito. Nel cast Lillo, Pietro Sermonti, Cristiano Caccamo, Sara Lazzaro, Camilla Filippi, Marco Marzocca, Maryna, Paolo Calabresi, Anna Bonaiuto, e tante guest star di puntata tra cui Valerio Lundini, Edoardo Ferrario, Emanuela Fanelli, Caterina Guzzanti, Corrado Guzzanti, Stefano Rapone, Michela Giraud, Maccio Capatonda e Serra Yilmaz.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it