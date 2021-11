Famiglia afghana con tre bimbi accolta a Corato

BARI – “Siamo fieri di poter fare la nostra parte. La solidarietà internazionale è un dovere dei singoli e della comunità. La città di Corato ha adempiuto ad un dovere di civiltà”. È il commento del sindaco di Corato (Bari), Corrado De Benedittis, accogliendo a Palazzo di città una famiglia afgana composta da genitori e tre bambini minori. Il nucleo famigliare, accompagnato dai responsabili dell’associazione “Oasi2”, cooperativa che gestisce i progetti sistema accoglienza Integrazione, sarà collocato in uno degli appartamenti disponibili in città per l’accoglienza temporanea di rifugiati.