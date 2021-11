ROMA – Quali sono i sette colli della Capitale? Una domanda che metterebbe in difficoltà anche molti romani, ma di cui Boris Johnson è certo di sapere la risposta. Il premier inglese decide così di provarci ed elencarli. Succede durante l’attesa per uno scatto al Quirinale in occasione del G20 e il video del siparietto sui social diventa virale. “Capitolino, Quirinale, Viminale, Esquilino, Aventino, Laterano e…”, ne manca uno (oltre ad esserci un errore, Laterano). Allora Johnson chiede aiuto al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla sua sinistra, che sogghigna ma non risponde. Si gira quindi verso Mario Draghi, che interpellato chiede: “Oppio l’hai detto?”, commettendo a sua volta un errore. I sette colli di Roma sono infatti il Palatino, l’Aventino, il Celio, il Capitolino (o Campidoglio), l’Esquilino, il Viminale e il Quirinale.

Una delle scene più esilaranti del settennato pic.twitter.com/hHGYoXRfPJ — Edoardo Caterina (@bovigus1) November 2, 2021