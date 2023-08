Grandine, in Veneto parcheggi dei supermercati aperti di notte per proteggere le auto

VENEZIA – In Veneto, in caso di maltempo, i parcheggi sotterranei di iper e supermercati di Esselunga e gruppo Tosano saranno aperti anche di notte per dare riparo agli automobilisti. È quanto ottenuto dal presidente del Consiglio veneto, Roberto Ciambetti, che aveva fatto questa richiesta alla grande distribuzione, che oggi ringrazia.

“In particolar modo- spiegato Ciambetti- ringrazio Marina Caprotti, presidente esecutivo di Esselunga, che ha sperimentato nella settimana che si è appena conclusa, l’apertura notturna dei parcheggi, e il Andrea Tosano, presidente della rete degli ipermercati Tosano”, che ha messo a disposizione i tre parcheggi sotterranei a Jesolo, all’interno del parco commerciale I Giardini di Jesolo, a Cassola, in via Giovanni Paolo II sotto il centro commerciale, e a Cereda di Cornedo Vicentino, disponibili anche nei prossimi giorni. Proprio quando ci sono “previsioni fosche con possibili temporali e grandinate: speriamo che ciò non accada, ma in queste tre località, Jesolo, Cassola e Cereda, è possibile trovare riparo”.

Per Ciambetti è fatto “non marginale” è che sia Esselunga sia la catena Tosano non abbiano chiesto alcun compenso. Il presidente del Consiglio veneto ringrazia dunque per “la grande sensibilità dimostrata in questa occasione e per il profondo senso etico di chi ha compreso che la propria azienda svolge una funzione sociale che va ben oltre l’attività economica che le caratterizza: penso che tutti comprendono l’importanza del servizio che queste società hanno garantito in giorni difficili”.

LEGGI ANCHE: La grandine fa paura, appello in Veneto: “Date rifugio alle auto”