Musumeci: “Rifletto sulle dimissioni e presto sciolgo la riserva”

PALERMO – “Non parlo di vicende politico-elettorali, sono fermo a quanto dichiarato nella conferenza stampa del 23 giugno. L‘ipotesi di accorpare le elezioni nazionali e quelle regionali è una facoltà che la legge attribuisce al presidente della Regione e sulla quale sto riflettendo pensando di sciogliere presto ogni riserva, in un senso o nell’altro”. Lo ha detto il governatore siciliano Nello Musumeci nel corso di una conferenza stampa a Palazzo d’Orleans.



Poco prima di iniziare l’incontro, il presidente della Regione Siciliana aveva risposto così ai cronisti che gli chiedevano un commento rispetto a quanto affermato oggi dal segretario della Lega Sicilia, Nino Minardo, favorevole all‘election day che comporterebbe però le dimissioni anticipate del governatore: “In questo periodo ho molto lavoro e non ho tempo di leggere i quotidiani”.

