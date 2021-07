È morto il regista Paolo Beldì: curò edizioni di Sanremo e ‘Quelli che il Calcio’

ROMA – È morto improvvisamente all’età di 66 anni il regista Paolo Beldì. Volto storico, anche se dall’altra parte delle telecamere, della televisione italiana, il novarese Beldì nel corso della sua lunga carriera ha curato la regia di programmi cult come ‘Quelli che il Calcio‘ con Fabio Fazio prima e Victoria Cabello poi, ma anche tre edizioni del Festival di Sanremo: nel 1999 e nel 2000 in sodalizio con lo stesso Fazio e nel 2006 con Giorgio Panariello. Ma Beldì, che prima di passare alla Rai negli anni Novanta aveva lavorato a Fininvest a Drive In (come autore delle musiche) e poi con Antonio Ricci e con la Gialappa’s Band, ha curato la regia di molti altri programmi e serate evento di viale Mazzini. Ed è stato anche il regista degli show di Adriano Celentano ‘Svalutation’ e ‘Rock Economy’ e in Rai ha lavorato anche con Gianni Morandi allo show ‘Grazie a tutti’. Beldì avrebbe compiuto 67 il prossimo 11 luglio, è morto nella sua casa in Piemonte.