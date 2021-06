Tg Lazio, edizione del 3 giugno 2021

ROMA VERSO EMERGENZA RIFIUTI, AMA ACCUSA LA REGIONE LAZIO

Roma continua a riempirsi di sacchetti di immondizia non raccolti e si avvicina il rischio dell’emergenza sanitaria. “Le soluzioni trovate tengono in equilibrio il sistema fino al 30 giugno”, ha scritto l’amministratore unico di Ama, Stefano Zaghis, in una lettera inviata alla Regione Lazio accusandola di non avere realizzato alcuni interventi, tra cui la riapertura delle discariche di Colleferro e Roccasecca, che avrebbero evitato la situazione attuale. “Se ci sono delle responsabilità dirette e oggettive per i ritardi accumulati e delle potenziali responsabilità, queste sono purtroppo ascrivibili alla Regione Lazio” ha sottolineato Zaghis.

PD: PER COLPA RAGGI TARIFFA RIFIUTI PER ROMANI FINO A +50%

La tariffa rifiuti più alta d’Italia, con un aggravio per i romani e le attività di bar e ristoranti che va dal 15 al 49% in più rispetto a Firenze e Milano. Il segretario del Pd Roma, Andrea Casu, e il capogruppo dem in Campidoglio, Giulio Pelonzi, l’hanno ribattezzata in una conferenza stampa la “Raggi Tax”. “Questo- hanno detto i due esponenti democratici- è il costo a carico dei cittadini per le mancate scelte della sindaca sull’ubicazione degli impianti per evitare critiche in campagna elettorale. La differenziata è ferma e la città rischia di diventare una discarica a cielo aperto”.

FARMACAP VERSO LIQUIDAZIONE, COMMISSARIO: EVITARE IL FALLIMENTO

Farmacap va verso la liquidazione. L’azienda municipalizzata di Roma che si occupa della gestione delle farmacie comunali non ha bilanci approvati dal 2013. Il neo commissario Jacopo Marzetti ha spiegato in commissione Trasparenza che “la liquidazione ordinaria non è negativa e non significa automaticamente fallimento, che invece va assolutamente scongiurato, perché potrebbe esserci una ricapitalizzazione della società o una fusione”. Marzetti ha aggiunto che “è essenziale il pagamento dei lavoratori ma la situazione di fatto ad oggi non permette di pagare né i fornitori né la quattordicesima”.

ROMA, ECCO NUOVO CAR SHARING CON 300 AUTO TOTALMENTE ELETTRICHE

Arriva a Roma un nuovo car sharing totalmente elettrico, con 300 automobili in modalità ‘free floating’. Si tratta di “Leasys Go!’ che, dopo le esperienze di Milano e Torino, nella Capitale si caratterizzerà a regfime con 500 vetture di tre colori diversi. Il servizio si potrà utilizzare nell’area all’interno del Gra dall’Aurelia alla Tuscolana, con la possibilità di arrivare fino all’aeroporto di Fiumicino. Dopo l’iscrizione a 9,90 euro, il costo del servizio è di 29 centesimi al minuto. In alternativa è possibile un abbonamento a 19,90 euro al mese. “Compiamo un nuovo passo in avanti sulla mobilità

sostenibile” ha detto la sindaca Virginia Raggi.