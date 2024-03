Sardegna, Todde: “Nessun riconteggio, abbiamo almeno 1400 voti in più”

La neopresidente sarda, ospite di 'In mezz'ora', spiega anche che l'8 marzo sarà in Abruzzo : "Usare ogni leva per mandare a casa questa destra"

ROMA – Nessun riconteggio in Sardegna, la vittoria di Alessandra Todde è in cassaforte. Lo spiega lei stessa, ospite di In mezz’ora su Rai 3, sottolineando che la forbice è ampia e la possibilità di un riconteggio totale non esiste.

“I dati che abbiamo ci lasciano stare tranquilli: abbiamo una forchetta tra i 1.450 e i 1.600 voti, ben lontana dai 200 che ho sentito vagheggiare, poi aspettiamo l’ufficialità della Corte d’appello di Cagliari. Un riconteggio totale non è previsto dalla legge, deve essere fatto sulle singole sezioni con motivazioni precise”, precisa la presidente della regione Sardegna.

LEGGI ANCHE: VIDEO | Conte: “Accordi ovunque possibili, ma ora la priorità è l’Abruzzo”

“Andrò l’8 marzo in Abruzzo, la festa della donna, per la chiusura della campagna elettorale- rende noto Todde-. Bisogna utilizzare ogni leva possibile per cercare di mandare a casa questa destra. Lo faccio con maggiore convinzione per quanto riguarda l’Abruzzo“.