World Wildlife Day, oggi è la giornata mondiale della fauna selvatica

ROMA – ‘Partnerships for Wildlife Conservation’. È questo il tema scelto dall’ONU per il World Wildlife Day 2023, la giornata mondiale che ogni anno, il 3 marzo, celebra la fauna selvatica. Un invito a riflettere sull’impatto che ognuno di noi può avere nel tutelare la vita sulla Terra in tutte le sue forme, includendo tutte le specie animali e vegetali selvatiche come componenti chiave della biodiversità mondiale. Quest’anno, inoltre, si festeggiano i 50 anni della ‘Cites’, la Convenzione di Washington sul Commercio Internazionale delle Specie di Fauna e Flora Selvatiche Minacciate di Estinzione, firmata nel 1973. Il tema di quest’anno, ‘Partnerships for Wildlife Conservation’, è stato scelto per sottolineare come proprio i successi della ‘Cites’, e di quasi tutte le azioni di conservazione, dipendono proprio dalla cooperazione.

Il 20 dicembre del 2013, nel corso della sua 68esima sessione, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite decise di proclamare il 3 marzo (data che annovera la firma della Cites, la Giornata Mondiale della fauna selvatica. Oggi, alla sua decima edizione, il World Wildlife Day è diventato il più importante evento globale dedicato alle specie che abitano il nostro pianeta.