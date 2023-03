“Giù le mani dalle renne”, Greta Thunberg in campo contro le turbine in Norvegia

ROMA – La polizia norvegese ha fermato e poi rilasciato oggi l’attivista ambientalista Greta Thunberg durante una manifestazione a Oslo, in Norvegia. I dimostranti chiedevano la rimozione di 151 turbine eoliche installate in zone di pascolo delle renne. Nel corso dell’iniziativa di protesta erano stati ostruiti gli accessi ad alcuni edifici governativi, in particolare le sedi dei ministeri dell’Ambiente e dell’Economia.

Insieme con Thunberg, 20 anni, origini svedesi, gli attivisti sottolineano che la transizione energetica verso fonti rinnovabili non dovrebbe avvenire violando i diritti delle comunità native Sami che abitano la Norvegia centrale. Sui social network il video dell’ambientalista portata via di peso dagli agenti di polizia è diventato di tendenza in poche ore.

