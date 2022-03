Letta: “Crisi di Governo sul catasto? Non ho parole”

ROMA – “Al Parlamento Europeo con la presidente Roberta Metsola a sostegno degli sforzi dell’Unione europea per la pace in Ucraina. Mentre ci parliamo arrivano notizie di partiti di maggioranza che lavorerebbero in Italia per fare cadere il governo Draghi sul catasto. Non vi sono parole per commentare”. Lo scrive su Twitter Enrico Letta, segretario Pd.

Ieri in commissione Finanze della Camera c’era stato uno scontro tra il Governo e il centrodestra, che aveva presentato degli emendamenti per sopprimere l’articolo 6 della delega fiscale. L’esecutivo però non sembra intenzionato a rinunciare ai criteri del nuovo catasto. E la sottosegretaria al ministero dell’Economia e Finanze, Maria Cecilia Guerra, avrebbe detto: “Se l’articolo 6 non viene approvato si ritiene conclusa l’esperienza di governo“.

Per tutta risposta, la Lega aveva parlato di “gravissimo aut-aut, da irresponsabili“, sottolineando che “il Parlamento ha tutto il diritto di discutere e presentare emendamenti laddove non ci sia convergenza sul provvedimento”. Gli esponenti del Carroccio avevano aggiunto: “Il ricatto conferma il dubbio che ci siano dietro altre logiche, come quella di tassare la casa“. Alla fine il voto in commissione Finanze è slittato di 24 ore su proposta di Forza Italia. L’articolo 6 della delega fiscale, che è attesa in Aula a Montecitorio il 28 marzo, comunque, non quantifica effetti finanziari.

LA LEGA RISCRIVE L’ARTICOLO DELLA DISCORDIA

“La Lega, insieme agli alleati di centrodestra di governo, ha lavorato ad una mediazione per riformulare la norma sul catasto contenuta nella legge delega. Obiettivo primario: non aumentare le tasse sulla casa agli italiani e far emergere gli immobili fantasma, recuperando così gettito. Confermiamo la nostra volontà di arrivare ad una soluzione condivisa che tuteli la casa degli italiani“. Così i capigruppo Lega delle commissioni finanze e bilancio Giulio Centemero e Massimo Bitonci e il vice presidente della VI commissione Alberto Gusmeroli.